Стал известен состав сборной России по биатлону на ОИ-2022

Стал известен состав сборной России по биатлону на зимние Олимпийские игры 2022 года в Пекине.

По информации Metaratings, в состав мужской команды вошли шесть биатлонистов, а в состав женской — пять.

Мужчины: Логинов, Латыпов, Халили, Серохвостов, Цветков, Бабиков (запасной).

Женщины: Резцова, Миронова, Нигматуллина, Казакевич, Васнецова.

Напомним, что Олимпиада в Пекине пройдёт с 4 по 20 февраля 2022 года.

На шестом этапе Кубка мира по биатлону в немецком Рупольдинге мужская сборная России выиграла эстафету.

Ранее Касперович заявил, что ожидает серьёзных результатов от российских биатлонистов на ОИ.