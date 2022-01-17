Стал известен состав сборной России по биатлону на ОИ-2022
- РИА Новости
По информации Metaratings, в состав мужской команды вошли шесть биатлонистов, а в состав женской — пять.
Мужчины: Логинов, Латыпов, Халили, Серохвостов, Цветков, Бабиков (запасной).
Женщины: Резцова, Миронова, Нигматуллина, Казакевич, Васнецова.
Напомним, что Олимпиада в Пекине пройдёт с 4 по 20 февраля 2022 года.
На шестом этапе Кубка мира по биатлону в немецком Рупольдинге мужская сборная России выиграла эстафету.
Ранее Касперович заявил, что ожидает серьёзных результатов от российских биатлонистов на ОИ.