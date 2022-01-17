Стал известен состав сборной России по биатлону на ОИ-2022

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Стал известен состав сборной России по биатлону на зимние Олимпийские игры 2022 года в Пекине.
Стал известен состав сборной России по биатлону на ОИ-2022
  • РИА Новости

По информации Metaratings, в состав мужской команды вошли шесть биатлонистов, а в состав женской — пять.

Мужчины: Логинов, Латыпов, Халили, Серохвостов, Цветков, Бабиков (запасной).

Женщины: Резцова, Миронова, Нигматуллина, Казакевич, Васнецова.

Напомним, что Олимпиада в Пекине пройдёт с 4 по 20 февраля 2022 года.

На шестом этапе Кубка мира по биатлону в немецком Рупольдинге мужская сборная России выиграла эстафету.

Ранее Касперович заявил, что ожидает серьёзных результатов от российских биатлонистов на ОИ.

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