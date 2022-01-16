Серебро Логинова, прогресс Цветкова и взлёт Казакевич: как россияне выступили в пасьюте на этапе КМ по биатлону

Александр Логинов завоевал серебро в гонке преследования на этапе Кубка мира по биатлону в Рупольдинге. Залогом успеха спортсмена стала точная стрельба, которая позволила ему отыграть 30 мест по сравнению со спринтом. Максим Цветков также имел шанс оказаться на пьедестале, но допустил два промаха на последней стойке и финишировал девятым. У женщин лучший результат из россиянок показала Ирина Казакевич, не закрывшая лишь одну мишень. Она поднялась с 35-й на 14-ю позицию.

В гонках преследования на этапе Кубка мира в Рупольдинге россиянам изначально тяжело было рассчитывать на борьбу за медали. Причина — неудачное выступление в спринте. В первую очередь это касалось мужчин, которые не сумели попасть даже в топ-20. Женщины показали более приемлемые результаты. Лучшей из россиянок стала Светлана Миронова, которая расположилась на восьмом месте с отставанием в 51 секунду от победительницы Эльвиры Эберг и всего в 21 — от бронзовой призёрки Доротеи Вирер.

Однако перед гонкой Миронова приболела. По словам старшего тренера сборной Михаила Шашилова, девушка почувствовала лёгкое недомогание, у неё поднялась температура. В связи с этим было решено не рисковать здоровьем спортсменки.

Остальным россиянкам предстояло выбираться из глубин. Валерия Васнецова заняла в спринте 18-е место, Кристина Резцова — 20-е, Ирина Казакевич — 35-е, Ульяна Нигматуллина — 49-е, а Анастасия Шевченко — 57-е. Разумеется, главные надежды возлагались на быструю Резцову, которая благодаря отличному ходу была способна отыграть немало позиций.

К сожалению, резвое начало сыграло против неё. Биатлонистка настолько стремительно стартовала, что не успела восстановиться к первому огневому рубежу и, допустив два промаха, опустилась на 31-ю строчку. После такого Кристине тяжело было рассчитывать на хорошее выступление. Более того, на второй лёжке спортсменку тоже поджидала неудача. На этот раз она не закрыла целых три мишени. На стойке дела также традиционно шли не лучшим образом — две осечки. Таким образом, лидер сборной отстреляла хуже всех в этой гонке и в итоговом протоколе расположилась 36-й. Четыре промаха допустила Васнецова, опустившаяся на 29-ю позицию.

А вот остальные россиянки проблем на рубежах, напротив, не испытывали и на троих допустили всего три промаха. Особенно удивила Казакевич, которая на старте сезона испытывала серьёзнейшие проблемы в этом компоненте. В воскресенье же она лишь раз промахнулась на второй лёжке. Вкупе с традиционно хорошим ходом это позволило ей отыграть 21 место и взлететь на 14-ю позицию.

Ещё более впечатляющий прорыв совершила Нигматуллина, которая отыграла 24 строчки и стала 25-й. Как и соотечественницу, неудача поджидала её лишь на второй лёжке. Наконец Шевченко разменяла 16 мест и остановилась в шаге от попадания в кубковые очки. А вот скорость обеих оставила желать лучшего. Ульяна показала 30-й ход, а Анастасия — 47-й. Причём последняя, выступая в Кубке IBU, брала своё за счёт стремительного преодоления дистанции. Возможно, проявить себя на элитном уровне помешала травма, ведь после спринта девушка ощутимо прихрамывала.

Впрочем, залогом успеха в женской гонке преследования стала именно точная стрельба. Марте Рёйселанд закрыла все мишени и на 21 секунду опередила более быструю Эберг-младшую. Норвежка не только в очередной раз проявила себя королевой пасьютов, выиграв четвёртый старт из пяти в текущем сезоне, но и упрочила лидерство в общем зачёте КМ. В свою очередь, шведка в борьбе за серебро опередила старшую сестру Ханну благодаря единственному промаху, который та допустила на последней стойке.

Прорыв Логинова

Не менее сложная гонка ждала российских мужчин, которые после неудачи в спринте лишились шансов получить максимальную квоту на ОИ. Лишь 21-м предстояло уйти на старт Максиму Цветкову (более чем в минуте позади от Кентена Фийона Майе). 23-м расположился Даниил Серохвостов, 31-м — Александр Поварницын, 32-м — Александр Логинов, 35-м — Саид Каримулла Халили.

Однако сил отечественным биатлонистам должна была придать победа в субботней эстафете. В первую очередь это касалось Цветкова, который великолепно прошёл последний этап и практически гарантировал себе поездку на Олимпийские игры, хотя в начале сезона не грезил даже о попадании в первую сборную.

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Но главным героем в составе национальной команды в итоге стал не Цветков, а Логинов, на старте уступавший лидеру почти 80 секунд. Александр не был готов мириться со сложившимся положением и с ходу принялся обходить оппонентов одного за другим. На отметке 1,7 км он шёл уже 26-м.

Далее Логинов и Цветков чисто отработали на лёжке и поднялись на 11-е и 13-е места соответственно. К слову, на первом огневом рубеже образовалось настолько плотное скопление биатлонистов, что многим попросту не хватало установок. К счастью, россияне вовремя заняли коврики и не потратили времени на ожидание.

На второй стрельбе они снова закрыли по пять мишеней. Александр взлетел на четвёртую позицию, уступая лишь Бенедикту Доллю, Фийону Майе и Эрику Лессеру, а Максим ушёл на дистанцию девятым. Остальные россияне допускали осечки и оставались за пределами топ-20: Серохвостов шёл 24-м, Поварницын — 30-м, Халили — 35-м.

К сожалению, совсем без ошибок не обошёлся и Логинов. На первой стойке он совершил одну помарку и откатился на восьмую строчку. Зато продолжал идеально стрелять Цветков, который ушёл с рубежа шестым и вёл борьбу за награды с Лессером, Доллем, Себастианом Самуэльссоном, Витаутасом Стролей и Симоном Эдером.

Лидер общего зачёта КМ Фийон Майе же уверенно бежал к очередной победе. Не помешал ему финишировать первым даже промах на заключительном рубеже. А вот преследователи дружно дрогнули, в том числе не закрывший две мишени Цветков. Зато Логинов в кои-то веки точно отработал на стойке и ушёл в гонку третьим вслед за Стролей.

На последнем круге Александр легко обошёл литовца, а также на опыте сдержал атаки быстрого белоруса Антона Смольского и во второй раз в текущем сезоне взял медаль в личной гонке КМ. Более того, ему удалось отыграть ровно 30 мест по сравнению со спринтом.

Слов похвалы достоин и Цветков, который до конца вёл борьбу за награды и в итоге показал девятый результат. В топ-20 удалось подняться Серохвостову, завершившему гонку 17-м и не закрывшему только две мишени. А вот два оставшихся россиянина не порадовали. Халили с тремя промахами расположился только 30-м, а Поварницын с четырьмя — 41-м.