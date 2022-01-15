Тихонов назвал стальной мужскую сборную по биатлону после победы в эстафете в Рупольдинге

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Четырёхкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов прокомментировал победу мужской сборной России по биатлону в эстафете на шестом этапе Кубка мира в немецком Рупольдинге.
Тихонов назвал стальной мужскую сборную по биатлону после победы в эстафете в Рупольдинге
  • РИА Новости

«Вот это уже другой разговор. Команда была стальная, все друг за друга бились. Отличный результат в преддверии Олимпиады. Тренерам ещё голову поломать придётся, чтобы выбрать олимпийскую четвёрку», — цитирует Тихонова Sport24.

Он уверен, что на ОИ-2022 точно отправятся Эдуард Латыпов и Александр Логинов, а также эксперт подчеркнул, что в эстафете ни разу не подводил Даниил Серохвостов.

«Цветков чуть не опоздал на старт? Знаете, победителей не судят. Сегодня парни порадовали всю страну. Всех с победой», — добавил Тихонов.

Россияне выиграли эстафету в Рупольдинге, допустив всего четыре промаха и финишировав с результатом 1 час 11 минут 6,1 секунды. В составе национальной команды выступили Карим Халили, Даниил Серохвостов, Александр Логинов и Максим Цветков.

Ранее комментатор Дмитрий Губерниев отметил важность победы сборной в эстафете в Рупольдинге.

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