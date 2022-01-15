Губерниев восхитился выступлением биатлониста Цветкова в эстафете в Рупольдинге
«Несомненно, такой Цветков сегодня меня восхитил и за него хочется болеть, он нужен мне как комментатору и болельщику», — приводит слова Губерниева «Матч ТВ».
Россияне выиграли эстафету в Рупольдинге, допустив всего четыре промаха и финишировав с результатом 1 час 11 минут 6,1 секунды. В составе национальной команды выступили Карим Халили, Даниил Серохвостов, Александр Логинов и Максим Цветков.
Ранее четырёхкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов назвал стальной мужскую сборную по биатлону после победы в эстафете в Рупольдинге.