Губерниев восхитился выступлением биатлониста Цветкова в эстафете в Рупольдинге

Известный спортивный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев поделился мнением о форме российского биатлониста Максима Цветкова после победы мужской сборной в эстафете на шестом этапе Кубка мира в немецком Рупольдинге.

«Несомненно, такой Цветков сегодня меня восхитил и за него хочется болеть, он нужен мне как комментатору и болельщику», — приводит слова Губерниева «Матч ТВ».

Россияне выиграли эстафету в Рупольдинге, допустив всего четыре промаха и финишировав с результатом 1 час 11 минут 6,1 секунды. В составе национальной команды выступили Карим Халили, Даниил Серохвостов, Александр Логинов и Максим Цветков.

Ранее четырёхкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов назвал стальной мужскую сборную по биатлону после победы в эстафете в Рупольдинге.