Логинов завоевал серебро в пасьюте на этапе КМ в Рупольдинге
- РИА Новости
29-летний биатлонист из Саратова пробежал дистанцию 12,5 км за 31 минуту 39,4 секунды.
Победителем гонки стал француз Кентен Фийон Майе. Россиянин уступил представителю Франции 8,8 секунды.
Бронза досталась Антону Смольскому (+13,1) из Белоруссии.
Заключительный перед Олимпиадой в Пекине этап КМ пройдёт в Антхольце (Италия) с 20 по 23 января.
Игры-2022 состоятся с 4 по 20 февраля.
Ранее Анфиса Резцова объяснила причины плохой стрельбы дочери в пасьюте.