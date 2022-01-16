Логинов завоевал серебро в пасьюте на этапе КМ в Рупольдинге

Россиянин Александр Логинов завоевал серебряную медаль в гонке преследования на шестом этапе Кубка мира по биатлону в немецком Рупольдинге.

РИА Новости

29-летний биатлонист из Саратова пробежал дистанцию 12,5 км за 31 минуту 39,4 секунды. Победителем гонки стал француз Кентен Фийон Майе. Россиянин уступил представителю Франции 8,8 секунды. Бронза досталась Антону Смольскому (+13,1) из Белоруссии. Заключительный перед Олимпиадой в Пекине этап КМ пройдёт в Антхольце (Италия) с 20 по 23 января.

Игры-2022 состоятся с 4 по 20 февраля. Ранее Анфиса Резцова объяснила причины плохой стрельбы дочери в пасьюте.



