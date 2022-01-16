Логинов завоевал серебро в пасьюте на этапе КМ в Рупольдинге

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Россиянин Александр Логинов завоевал серебряную медаль в гонке преследования на шестом этапе Кубка мира по биатлону в немецком Рупольдинге.
Логинов завоевал серебро в пасьюте на этапе КМ в Рупольдинге
  • РИА Новости

29-летний биатлонист из Саратова пробежал дистанцию 12,5 км за 31 минуту 39,4 секунды.

Победителем гонки стал француз Кентен Фийон Майе. Россиянин уступил представителю Франции 8,8 секунды.

Бронза досталась Антону Смольскому (+13,1) из Белоруссии.

Заключительный перед Олимпиадой в Пекине этап КМ пройдёт в Антхольце (Италия) с 20 по 23 января.
Игры-2022 состоятся с 4 по 20 февраля.

Ранее Анфиса Резцова объяснила причины плохой стрельбы дочери в пасьюте.

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