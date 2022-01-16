Шашилов сообщил, что Миронова не выступит в гонке преследования на этапе КМ в Рупольдинге
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«Света не выступит в гонке из-за лёгкого недомогания», — цитирует «Спорт-Экспресс» старшего тренера женской сборной России Михаила Шашилова.
Помимо Мироновой, в составе женской сборной России на этапе Кубка мира в Рупольдинге выступают Кристина Резцова, Валерия Васнецова, Ирина Казакевич, Ульяна Нигматуллина и Анастасия Шевченко.
Ранее сообщалось, что Тихонов назвал стальной мужскую сборную по биатлону после победы в эстафете в Рупольдинге.