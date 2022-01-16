Рёйселанд выиграла пасьют на этапе КМ в Рупольдинге

Короткая ссылка
Норвежка Марте Рёйселанд завоевала золотую медаль в гонке преследования на шестом этапе Кубка мира по биатлону в Рупольдинге (Германия).
Рёйселанд выиграла пасьют на этапе КМ в Рупольдинге
  • Legion-Media

Рёйселанд пробежала дистанцию 10 км за 36 минут и 55 секунд, не допустив ни одного промаха. Серебряную медаль завоевала Эльвира Эберг (+20,8) из Швеции. Бронза досталась её соотечественнице Ханне Эберг (+32,4).

Лучшей из россиянок стала Ирина Казакевич (14-е место).

16 января в Рупольдинге пройдёт мужская гонка преследования на 12,5 км.

Ранее сообщалось, что бывший главный тренер сборной России по биатлону Анатолий Хованцев отреагировал на победу отечественных спортсменов в мужской эстафете на этапе Кубка мира в немецком Рупольдинге.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить