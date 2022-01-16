Рёйселанд выиграла пасьют на этапе КМ в Рупольдинге

Норвежка Марте Рёйселанд завоевала золотую медаль в гонке преследования на шестом этапе Кубка мира по биатлону в Рупольдинге (Германия).

Рёйселанд пробежала дистанцию 10 км за 36 минут и 55 секунд, не допустив ни одного промаха. Серебряную медаль завоевала Эльвира Эберг (+20,8) из Швеции. Бронза досталась её соотечественнице Ханне Эберг (+32,4).

Лучшей из россиянок стала Ирина Казакевич (14-е место).

16 января в Рупольдинге пройдёт мужская гонка преследования на 12,5 км.

Ранее сообщалось, что бывший главный тренер сборной России по биатлону Анатолий Хованцев отреагировал на победу отечественных спортсменов в мужской эстафете на этапе Кубка мира в немецком Рупольдинге.