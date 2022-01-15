Подарок перед Олимпиадой: Россия выиграла мужскую эстафету на этапе КМ по биатлону в Рупольдинге

Мужская сборная России заняла первое место в эстафете на этапе Кубка мира по биатлону в Рупольдинге, одержав первую победу в этой дисциплине в сезоне-2021/22. Залогом успеха стала почти идеальная работа на огневых рубежах. Саид Каримулла Халили, Даниил Серохвостов, Александр Логинов и Максим Цветков допустили всего четыре промаха на всех. Серебро взяли немцы, бронзу — белорусы.

Перед мужской эстафетой в рамках этапа Кубка мира в Рупольдинге за россиян было немного тревожно. После удачного выступления в Оберхофе отечественные биатлонисты попали в функциональную яму и демонстрировали не лучшие результаты — в спринте никому из них не удалось попасть даже в топ-20. Лучшим стал Максим Цветков, занявший 21-е место.

Не добавила оптимизма и женская эстафета. Подопечные Михаила Шашилова, хоть и завоевали бронзу, ходом смотрелись откровенно слабо и поднялись на пьедестал только благодаря промахам Анны Солы и скорости Кристины Резцовой на последнем этапе.

У мужчин же было крайне любопытно, какой состав выберет Юрий Каминский с учётом неудачи в четверг, а также отсутствия сдавшего положительный тест на коронавирус эстафетного финишёра Эдуарда Латыпова. В итоге забойщиком ожидаемо стал Саид Каримулла Халили. Второй этап предсказуемо остался за другим молодым спортсменом — Даниилом Серохвостовым, который помог сборной завоевать бронзу в Эстерсунде и Хохфильцене.

Не вызвало вопросов и наличие Александра Логинова. Однако тренерский штаб сумел удивить, поставив его на третий этап. Четвёртый же отрезок доверили бежать опытному эстафетному бойцу, чемпиону мира 2017 года в этой дисциплине Максиму Цветкову. Вполне возможно, что борьбу за это право он в последний момент выиграл у Антона Бабикова, который в спринте стал только 71-м.

Составы других сильных сборных тоже оказались далеки от оптимальных. В первую очередь это касалось норвежцев, которые не выставили ни братьев Йоханнеса и Тарьея Бё, ни Ветле Шостада Кристиансена, ни занявшего второе место в общем зачёте прошлого сезона КМ Стурлу Холма Легрейда. Французам не помог Симон Детьё, а немцам — Йоханнес Кюн.

Халили ожидаемо начал гонку достаточно стремительно и закрепился в группе лидеров. Некоторое время он даже держался первым, но затем пропустил вперёд соперников, чтобы не тратить силы попусту. Главным для россиянина было хорошо отработать на огневом рубеже, куда он пришёл вторым. В результате Карим обошёлся без промахов, хотя и стрелял достаточно медленно и убежал на дистанцию седьмым с отставанием в 9,6 секунды от возглавившего гонку Эрика Лессера. При этом с порывами ветра справились далеко не все: француз Фабьен Клод умудрился уйти на штрафной круг, а норвежец Александер Фьелд Андерсен допустил два промаха.

Не дрогнул Халили и на стойке. Ему вновь удалось закрыть все пять мишеней и уйти вторым в 1,7 секунды от итальянца Томаса Бормолини и практически одновременно с американцем Шоном Доэрти. А вот Андерсен вновь столкнулся со сложностями: у него возникли проблемы из-за путаницы с установкой — его мишени по ошибке закрыл швед Пеппе Фемлинг. Удивлённому норвежцу пришлось отправляться на штрафные круги.

Россиянин практически идеально отработал и на последнем круге. Он не позволил соперникам убежать и передал эстафету Серохвостову третьим с минимальным отставанием от команд США и Италии. Вместе с Каримом на финиш этапа пришёл белорус Никита Лобастов. А вот Лессеру сил не хватило, и он отстал от лидера почти на 20 секунд. Скандинавы первый этап провалили: Швеция заняла 20-е место, а Норвегия — 14-е.

К сожалению, Серохвостов сразу испытал сложности на рубеже. На лёжке он допустил промах первым выстрелом, а затем ещё одну осечку. Хорошо, что Даниилу удалось закрыть мишени дополнительными патронами и уйти третьим. Но отставание от идеально отстрелявшего Дмитрия Лазовского возросло до 17,4 секунды. Впереди также шёл итальянец Доминик Виндиш, а безошибочно отработавший на рубеже Роман Рес буквально дышал в спину.

Очень быстро их догнала группа преследователей во главе с Эмильеном Жакленом, а француз даже вырвался вперёд. Правда, россиянин держал его скорость. Все вместе они стремительно сокращали отрыв от белоруса и итальянца. В этой ситуации важно было обойтись без промахов на стойке, и Даниил прекрасно справился с задачей и ушёл с рубежа пятым. Впереди, помимо Виндиша, располагались Жаклен, Лазовский и украинец Дмитрий Пидручный. Отлично работали у Серохвостова и лыжи. Он не потерял позицию в группе преследователей и сократил отставание от первого места до 8,1 секунды. Таким образом, Логинов ушёл на этап четвёртым в компании с украинцем, французом и белорусом.

При этом соперники по этапу оказались несопоставимы с Александром по классу: Дидье Биона, Богдан Цымбал, Максим Воробей и Эрик Перро. А потому чемпион мира не просто играючи догнал итальянца, но и вышел на первое место. Следом он уверенно закрыл все пять мишеней на лёжке, хотя потерял чуть больше времени на изготовку, чем оппоненты. Несмотря на это, отечественный спортсмен сохранил лидерство, опередив белоруса и украинца.

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Цымбал оказался не в состоянии поддерживать заданную скорость и вскоре отстал почти на десять секунд, а вот Воробей держался за Логиновым. Вдвоём они и пришли на стойку. Увы, отработать точно лидер сборной России не смог. Он допустил промахи первым и последним патронами, но стремительно закрыл их дополнительными. Максим также потерял время и не сумел опередить россиянина. Ещё больше отстал Цымбал, а на четвёртую позицию поднялся немец Бенедикт Долль.

Логинову не удалось отцепить белоруса и на последнем круге. На заключительную передачу эстафеты они пришли практически вместе, на полминуты оторвавшись от немца и на 45 секунд — от украинца. При этом Цветков едва не опоздал на старт, поскольку взял не те палки.

На последнем этапе Максима ждала непростая дуэль с быстро прогрессирующим Антоном Смольским, который в текущем сезоне уже дважды поднялся на подиум в личных гонках КМ. Не собирался сдаваться и Филипп Наврат, который с ходу начал сокращать отставание. А лидер общего зачёта турнира Кентен Фийон Майе стремился вернуть сборную Франции в тройку.

Опытному россиянину важно было в первую очередь идеально отработать на рубежах, и он со своей задачей справился. А вот белорус дрогнул: допустил промах и ушёл с рубежа почти в 20 секундах от лидера. Немец, напротив, закрыл все мишени и вплотную приблизился к Смольскому.

На дистанции им удалось немного подобраться к лидеру, но всё по-прежнему было в руках Цветкова. Точная стрельба практически гарантировала России золото. И Максим справился с задачей. Он закрыл все мишени и не дрогнул, даже когда на рубеж подошли конкуренты. Белорус снова допустил одну осечку, а вот Наврат опять оказался точен и ушёл с рубежа вторым в 12,6 секунды от лидера.

К отметке 28,6 км от них осталось всего 6,1 секунды, и за отечественную сборную стало тревожно. Но Максим грамотно разложил силы на последнем круге, а соперник, мощно отработав в последний подъём, сдался. В результате Цветков финишировал первым и принёс команде дебютную в текущем сезоне КМ победу в эстафете. Великолепно отработав на последнем этапе, он, вполне вероятно, обеспечил себе участие в ОИ и место в четвёрке в Пекине.

Отлично выступили и белорусы, которые удержали третью позицию, а вот главные фавориты провалились. Французы довольствовались пятой строчкой, а шведы — восьмой. Выступавшим в экспериментальном составе норвежцам вернули две минуты за стрельбу Фемлинга по чужой установке, но это не помогло им подняться выше седьмого места.