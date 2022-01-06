За месяц до Олимпиады Латыпов заболел коронавирусом

Короткая ссылка
Лидер мужской сборной России по биатлону Эдуард Латыпов заболел коронавирусной инфекцией COVID-19.
За месяц до Олимпиады Латыпов заболел коронавирусом
  • Legion-Media

«Тест на COVID-19 Эдуарда Латыпова оказался положительным. Он изолирован от команды в Оберхофе», — говорится в сообщении Союза биатлонистов России (СБР).

В настоящий момент сборная России находится в немецком Оберхофе, где 7 января стартует пятый этап Кубка мира по биатлону. 

Напомним, что зимние Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года.

Ранее сообщалось, что мужской спринт этапа КМ по биатлону в Оберхофе перенесён на 7 января.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить