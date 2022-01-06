За месяц до Олимпиады Латыпов заболел коронавирусом
- Legion-Media
«Тест на COVID-19 Эдуарда Латыпова оказался положительным. Он изолирован от команды в Оберхофе», — говорится в сообщении Союза биатлонистов России (СБР).
В настоящий момент сборная России находится в немецком Оберхофе, где 7 января стартует пятый этап Кубка мира по биатлону.
Напомним, что зимние Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года.
Ранее сообщалось, что мужской спринт этапа КМ по биатлону в Оберхофе перенесён на 7 января.