Российские биатлонисты не сумели завоевать максимальную квоту на ОИ в Пекине

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Мужская сборная России по биатлону не смогла завоевать максимальную квоту на Олимпийские игры в Пекине.
Российские биатлонисты не сумели завоевать максимальную квоту на ОИ в Пекине
  • Gettyimages.ru

Для получения шести путёвок на Игры российским биатлонистам необходимо было попасть в тройку лучших зачёта квалификации к Олимпийским играм, однако они потеряли шансы на финиш в тройке по завершении спринтерской гонки в Рупольдинге.

Таким образом, Россия на Играх в Пекине будет представлена пятью биатлонистами.

В топ-3 зачёта квалификации на Олимпийские игры за одну гонку до завершения идут норвежцы, французы и немцы.

Олимпиада в Пекине пройдёт с 4 по 20 февраля 2022 года.

Ранее сообщалось, что французский биатлонист Фийон-Майе выиграл спринт на этапе КМ в Рупольдинге.

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