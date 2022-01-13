Слабый ход: российские биатлонисты финишировали за пределами топ-20 в спринте на этапе КМ в Рупольдинге

Сборная России по биатлону осталась без медалей в спринте на этапе Кубка мира в Рупольдинге. В мужской гонке лучший результат показал Максим Цветков, занявший 21-е место. Победитель прошлых соревнований в Оберхофе Александр Логинов из-за двух промахов на стойке финишировал 32-м. У девушек оказаться в первой десятке удалось только Светлане Мироновой, которая стала восьмой с чистой стрельбой.

В Кубке мира по биатлону заснеженный и ветреный Оберхоф сменился более спокойным и приятным для соревнований Рупольдингом. Проходящий в нём шестой этап этого сезона приобрёл особое значение: после него завершится отбор на Олимпийские игры в Пекине. И у мужчин, и у женщин осталось совсем немного времени, чтобы как-то повлиять на распределение квот.

Особенно актуальным этот вопрос был для мужской сборной России. Она ещё не потеряла шанс завоевать максимальные шесть путёвок, но для этого нужно было как можно успешнее выступить в Рупольдинге в спринте и в эстафете. Помочь выполнить эту задачу мог бы Эдуард Латыпов, но он так и не восстановился до конца после заболевания коронавирусом. В итоге на второй подряд немецкий этап команда приехала в том же составе, который был в Оберхофе, где Александр Логинов сумел одержать победу в спринте.

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Новую гонку с двумя огневыми рубежами Логинов начал довольно рано. Ему достался шестой стартовый номер, и при этом он не был первым фаворитом, который отправился на дистанцию. До него на трассу выбежал швед Себастьян Самуэльссон. Скандинавский биатлонист хорошо разогнался и закрыл все мишени на лёжке, но и россиянин старался не отставать — после первого рубежа он уступал всего 3,2 секунды.

Однако их лидерство было недолгим. Чемпион мира в спринте Мартин Понсилуома пробежал первый круг ещё быстрее, обогнав соотечественника на 2,7 секунды. Рядом с этой шведско-российской тройкой мог бы оказаться Антон Бабиков, но снайперски стрелявший в прошлой спринтерской гонке спортсмен в этот раз допустил промах и отстал сразу на 38 секунд. Подняться к лидерам смог только француз Кентен Фийон Майе, пробежавший первую треть дистанции в одни ноги с Самуэльссоном.

На втором круге Логинов стал заметно отставать от шведов. Пропасть между ними в один момент увеличилась до 12 секунд. Стреляли же они при этом абсолютно одинаково: Самуэльссон на стойке допустил два промаха, Логинов тоже получил два штрафных круга, а затем Понсилуома увеличил себе дистанцию на 300 м. Когда они отработали своё наказание, лидером гонки неожиданно оказался Витаутас Строля из Литвы, а в первой тройке очутились австрийский ветеран Симон Эдер и новозеландец Кэмпбелл Райт.

А вот Фийон Майе повторять чужих ошибок не стал. Лидер Кубка мира вторую стрельбу тоже прошёл чисто и обошёл литовца на 19 секунд, а на последнем круге увеличил задел почти в два раза. Составить французу конкуренцию долго было невозможно. Претендовать на возвращение жёлтой майки мог бы его соотечественник Эмильен Жаклен, но у него было сразу четыре промаха. Норвежцы же начали подготовку к Олимпиаде и прислали в Рупольдинг второй состав, ни на что серьёзное не претендовавший.

Реальной угрозой для Фийона Майе мог бы стать белорус Антон Смольский. По ходу второго круга их разделяло меньше трёх секунд. Но претендента на первое место подвёл последний выстрел. Из-за промаха Смольский отстал от француза на 26 секунд, но при этом уверенно шёл на третьем месте, пытаясь ещё и сместить со второго Стролю. И в какой-то момент белорус своего добился, но ближе к концу его подвинул немец Бенедикт Долль. Хозяин соревнований даже был близок к тому, чтобы отнять у Фийона Майе четвёртую победу за сезон, но француза выручило ускорение на последнем круге, поддержать которое немец не смог.

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У сборной России включиться в борьбу за медали заново никак не получалось. Логинов после своих промахов пропускал одного иностранного соперника за другим. Бабиков зашёл на ещё один штрафной круг и со своим невыразительным ходом не претендовал даже на кубковые очки. Некоторое время надежду подавал Даниил Серохвостов, который был 12-м перед вторым огневым рубежом, но одна отсечка отправила его ближе к Логинову.

Следом один за другим ошибались Максим Цветков, Александр Поварницын и Карим Халили. Решающая битва за шестую олимпийскую путёвку оказалась провалена: никто из россиян не финишировал даже в первой двадцатке. Лучшим в итоге стал Цветков, занявший 21-е место.

Накануне без медалей остались и российские девушки, хотя для них спринт сложился несколько удачнее, чем для мужчин. Светлана Миронова повторила свой лучший результат в сезоне и с чистой стрельбой заняла восьмое место, уступив 50 секунд победительнице гонки Эльвире Эберг из Швеции. В первой двадцатке оказались также Валерия Васнецова и Кристина Резцова. Лидер женской команды допустила два промаха, по одному на каждом рубеже.