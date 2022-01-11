«Пример отношения к спорту и порядочности»: скончался двукратный олимпийский чемпион по биатлону Алябьев

На 71-м году ушёл из жизни двукратный олимпийский чемпион Анатолий Алябьев. Об этом сообщила пресс-служба Союза биатлонистов России. По словам друзей и знакомых спортсмена, он скончался от последствий коронавируса.

«Болезнь никого не щадит»

Скончался двукратный олимпийский чемпион по биатлону Анатолий Алябьев, только в начале декабря отметивший 70-летний юбилей. По словам четырёхкратного олимпийского чемпиона Александра Тихонова, ранее Алябьев сообщил, что заболел коронавирусом.

«Трагедия. Очень близкий мой друг. Три дня назад общались. Толя сказал, что у него коронавирус. Пообещал: «Иванович, не переживай. 29 числа на юбилее буду у тебя обязательно». Это караул! Потеряли большого человека, достойнейшего. Алябьев был человеком офицерской чести. Он был скромный. Давно у меня не было такого состояния. Огромное горе», — признался Тихонов в интервью порталу «Чемпионат».

Подтвердил слова олимпийского чемпиона и бывший тренер сборной России по биатлону Анатолий Хованцев. По его информации, у Алябьева было 35% поражения лёгких.

«Это огромная потеря для нашего биатлона: он работал по воспитанию подрастающего поколения в военном институте. Мы потеряли такого человека, который всегда был открытым для общения, всегда высказывался прямо, никогда не кривил душой. Мой двойной тёзка, мы были в очень хороших отношениях. К сожалению, болезнь никого не щадит. Мне сообщили, что у него был ковид, 35% поражения лёгких. Может быть, поздно обратился. Пожалуйста, при малейшем возникновении симптомов идите к врачам, прививайтесь, особенно люди нашего возраста. Очень жаль», — сказал Хованцев в интервью «Спорт-Экспрессу».

Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев, в свою очередь, рассказал, что общался с Алябьевым перед праздниками — у него был сильный кашель, который мешал говорить. При этом сначала Анатолия Николаевича положили в сельскую больницу и только потом перевезли в город.

«Причина — коронавирус. Я ему звонил перед Новым годом, он так кашлял, что двух слов сказать не мог. Вроде бы он залечил это дело, но потом снова началось. Я предлагал ему лечь в больницу, но он был уверен, что отлежится и всё пройдёт. Когда уже поняли, что это точно ковид и дело плохо, его отвезли в город в больницу, где положили в реанимацию, но спасти не смогли. Его жена сейчас тоже в больнице с ковидом. Два сына займутся похоронами со стороны семьи, а также ВИФК и Федерация биатлона Санкт-Петербурга. Это очень грустно», — сообщил специалист.

Не исключено также, что Алябьев не был привит от коронавируса. Такое предположение высказал бывший старший тренер мужской сборной России Владимир Аликин, который много общался с Анатолием Николаевичем.

«Долго общались с Толей на его юбилее в декабре, созвонились и после. С ним было всё нормально, а сейчас пришли такие печальные известия. Заболел, лёг в больницу. Лёгкие, пневмония. Точно ничего не знаю, но говорят, что был непривитый. Возможно, и коронавирус зацепил его здоровье. Жалко парня, очень хороший был человек. С большой буквы. Сколько лет были с ним в команде, всегда поддерживали друг друга. Мы дружили не так близко, как с Александром Тихоновым, но я мог смело назвать его боевым товарищем. Толя был спокойный, уравновешенный, компанейский человек. Большая потеря для мирового биатлона. Жалко Николаевича», — сказал Аликин.

«С таких людей многие брали пример»

Алябьев пришёл в биатлон не сразу. Его отец было лесорубом. С ним будущий олимпийский чемпион часто ходил на охоту, где иногда стрелял из ружья. До школы мальчику приходилось добираться на лыжах: восемь километров туда и обратно. А во время учёбы Анатолий увлёкся боксом и достаточно быстро выполнил норматив первого разряда.

Окончательно определился с видом спорта Алябьев только в армии, поначалу отдав предпочтение лыжам. Однако однажды совершенно случайно потренировался с биатлонистами. Как вспоминал потом олимпийский чемпион, этот день и предопределил его дальнейшую судьбу.

«После занятия попросил разрешения пострелять. Получилось довольно удачно — три попадания. Тогда-то старший тренер СКА по зимним видам спорта Василий Афанасьевич Хорунжий и предложил мне перейти в биатлон: дескать, лыжная подготовка есть и стрелять можешь», — рассказывал Алябьев.

Удачными для биатлониста стали Олимпийские игры 1980 года в Лейк-Плесиде. Сначала советский спортсмен выиграл золото в индивидуальной гонке на 20 км, обойдя всего на 11 секунд немца Франка Ульриха. Победу удалось удержать только за счёт чистой стрельбы. При этом, по воспоминаниям Алябьева, ему очень тяжело дался последний выстрел.

«На подходе к последнему огневому рубежу наш запасной Алексей Ушаков, пробегая рядом, крикнул, что если я стреляю без промаха, «по нулям», то я первый. И вот первые четыре выстрела у меня точные, а пятый, чувствую, сделать не могу. Это, кстати, была стрельба стоя. Винтовка дрожит, сам весь дрожу. Обычно на пять выстрелов тратил 40-45 секунд, а тут уже вторая минута на исходе, а я никак не могу эту злосчастную дрожь унять и сделать последний выстрел — не удаётся добиться, чтобы винтовка замерла. Всё время боялся, что не вовремя нажму спусковой крючок — палец-то на нём, и усилий совсем чуть-чуть нужно для выстрела. Но как-то сумел собраться и попал в цель», — рассказывал Алябьев.

Через день спортсмен взял бронзу в гонке на 10 км, где победу праздновал тот же Ульрих, сумевший ходом опередить всех конкурентов. Последним видом биатлонной программы стала эстафета 4×7,5 км. Алябьев бежал последним, имея преимущество над сборной ГДР в 39 секунд. Однако соперник по этапу немец Рёш показал фантастическую скорость и сумел ликвидировать отставание уже на первом огневом рубеже. Всё решилось на второй стрельбе — Рёш один раз промазал, а Алябьев был точен и принес победу сборной СССР.

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К сожалению, эта Олимпиада стала последней для биатлониста. На чемпионате мира в Финляндии Анатолий Николаевич бежал эстафету с температурой. После обследования в Ленинграде выяснилось, что он на ногах перенёс воспаление лёгких. Месяц спортсмен пролежал в госпитале. Как объяснял потом Алябьев, после выписки у него была ослаблена иммунная система и существовала опасность простудных заболеваний.

«Выступал за сборную до самой Олимпиады—1984, а за две недели до неё началось воспаление лёгких, и большой спорт пришлось оставить», — рассказывал спортсмен.

Завершив спортивную карьеру, Алябьев начал тренировать. Он участвовал в подготовке сборной России к Олимпийским играм, вырастил огромное число спортсменов. По словам трёхкратного чемпиона мира Максима Чудова, с него многие брали пример как в поведении, так и в отношении к спорту.

«Такое поколение, они всё самостоятельно пытаются выгрести. Закалка-то серьёзная. Выражаю соболезнования родным и близким Анатолия Николаевича. Мне выпало счастье с ним общаться и пересекаться на спортивных мероприятиях. Он меня поддерживал, когда я только начинал, говорил: «Максим, у тебя все получится! Ты очень целеустремленный». Он мне запомнился порядочным человеком, профессионалом своего дела. Плеяда того поколения сделала большую работу, чтобы заложить фундамент в российском спорте. С таких людей многие брали пример и поведения, и отношения к спорту, и порядочности. Анатолий Николаевич просто уникальная личность. Это утрата для российского спорта. От таких гуру нужно ежедневно что-то черпать. Понятно, есть уже новые методики, но базовые знания и огромный опыт исключать нельзя никогда. Не вовремя он ушел», — сказал Чудов.

Известный российский комментатор Дмитрий Губерниев и вовсе считает, что именно с Алябьева для него начался биатлон.

«Ещё когда я зрителем наблюдал за его победами в Лейк-Плэсиде. Он был моим близким другом, он всегда меня поддерживал. Алябьев в истории с ветеранами занимал всегда взвешенную позицию. Он был военнослужащим, педагогом. Я в ужасе и шоке. Я плачу. Для меня это огромная потеря. В Лейк-Плэсиде, да и вообще, он был настоящей рок-звездой. Я пребываю в очень грустном состоянии. В декабре созванивались, ему 70 лет исполнилось, на Новый год звонил. Дядя Толя, ну как так…» — сказал Губерниев.