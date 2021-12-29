Юрий Власов, Тони Эспозито и Герд Мюллер: кого потерял спортивный мир в 2021 году

В 2021 году не стало многих выдающихся представителей мира спорта. Скончались обладатель «Золотого мяча» и один из величайших бомбардиров мирового футбола, Герд Мюллер, олимпийский чемпион по тяжёлой атлетике Юрий Власов, прославленный советский лыжник Вячеслав Веденин и легендарный хоккейный вратарь Тони Эспозито. RT вспоминает ушедших из жизни спортсменов, тренеров и функционеров.

Герд Мюллер

15 августа скончался один из величайших футболистов XX века, Герд Мюллер. Ему было 75 лет. Форвард стал настоящей легендой мирового футбола. Он выигрывал чемпионаты мира и Европы в составе сборной Германии, трижды брал с «Баварией» Кубок европейских чемпионов, четырежды — золото Бундеслиги, дважды получал «Золотую бутсу» и один раз удостоился «Золотого мяча».

Мюллера называли «бомбардиром нации». За свою карьеру он забил 68 голов в 62 играх за сборную и 566 — в 607 матчах за «Баварию». Рекорд форварда (40 мячей за сезон в Бундеслиге) продержался почти полвека, пока его не побил Роберт Левандовски.

Пять лет назад у Короля Герда диагностировали болезнь Альцгеймера, и с тех пор он находился в изоляции от общества. Однако в памяти футбольных болельщиков он навсегда останется великой личностью.

Герд Мюллер

Reuters

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Тони Эспозито

Легендарный спортсмен Тони Эспозито скончался 10 августа на 79-м году жизни. У экс-голкипера был рак поджелудочной железы.

Эспозито играл в Национальной хоккейной лиге с 1968 года. Вратарь трижды становился обладателем «Везина Трофи». Также он завоевал приз лучшему новичку сезона («Колдер Трофи») в 1970 году и является рекордсменом «Чикаго» по количеству игр без пропущенных шайб (74) и победам (418). Впрочем, Кубок Стэнли он завоевал с «Монреалем», за который выступал до перехода в «Блэкхокс».

20 ноября 1988 года «Чикаго» вывел из обращения 35-й номер, под которым играл вратарь. В том же году Эспозито был введён в Зал хоккейной славы в Торонто. В НХЛ голкипер провёл 886 матчей.

Тони Эспозито

AP

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Юрий Власов

13 февраля не стало олимпийского чемпиона по тяжёлой атлетике Юрия Власова. Он только отпраздновал 85-летие.

Спортсмен стал олимпийским чемпионом в 1960-м, а спустя четыре года взял серебро Игр в Токио. В его активе также четыре звания чемпиона мира и шесть золотых медалей на первенстве Европы. Юрию Петровичу удалось установить 31 мировой и 41 национальный рекорд.

Масштаб личности и всеобщее признание Власова были такими, что просто поговорить с ним за счастье считали Юрий Андропов, Никита Хрущёв и Фидель Кастро. За карьерой чемпиона пристально следил Мохаммед Али.

Арнольд Шварценеггер на пресс-конференции после съёмок «Красной жары» в России перебил журналистов и взял слово: «Мечтаю встретиться с Юрием Власовым». По признанию актёра, советский спортсмен был его идолом.

Юрий Власов

РИА Новости

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Вячеслав Веденин

После продолжительной болезни на 81-м году жизни 22 октября скончался двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Веденин. Он стал первым советским лыжником, который поднялся на высшую ступень пьедестала зимних Игр.

В 1972 году в Саппоро он выиграл золото в гонке на 30 км. Сопровождал долгожданную и такую заветную медаль занятный эпизод. Перед стартом гонки к Веденину подошёл местный журналист и спросил, как лыжник собирается бежать в сильный снегопад. Тот в ответ пробурчал матерную фразу. Однако японский репортёр недостаточно хорошо знал нецензурную лексику русского языка. После победы Веденина в этой гонке в одной из японских газет вышел материал с названием «Сказав волшебное слово «дахусим», русский лыжник выиграл Олимпиаду».

Вторую золотую медаль Веденин завоевал тоже в Японии — со сборной в эстафете. Тогда лыжник, казалось, совершил действительно невозможное: отыграл отставание в минуту и вырвал золото у норвежской команды, когда в него никто не верил.

Вячеслав Веденин

РИА Новости

© Сикорский

Футболист

26 сентября скоропостижно скончался 55-летний футболист Сергей Герасимец. Ничто не предвещало беды, он пришёл домой радостный после победы его команды «Ядро» в третьем дивизионе, а затем у тренера неожиданно остановилось сердце. Бывший форвард сборной Белоруссии и «Зенита» стал главным героем легендарного матча с «Торпедо» в 1997 году, когда питерцы к 70-й минуте уступали 0:2, но сумели вырвать победу. Герасимец забил первый ответный мяч, а затем сделал две голевые передачи. Ещё один памятный матч Сергей провёл за сборную Белоруссии. На отборе Евро-1996 команда принимала Нидерланды (1:0). На 27-й минуте Герасимец убежал от защитников и пробил Эдвина ван дер Сара с острейшего угла.

8 декабря ушёл из жизни на 62-м году жизни бывший игрок и тренер «Ростова» Игорь Гамула. Специалист начал тренерскую карьеру в 1992 году в «Таврии». Впоследствии он возглавлял новороссийский «Черноморец», латвийские команды «Даугава» и «Динабург», затем вернулся на Украину, где работал в «Закарпатье». В 2011 году Гамула оказался в «Ростове», где в дальнейшем тренировал молодёжную команду, а в 2014-м стал наставником основы. Родные, друзья, коллеги и болельщики запомнили его весёлым, добрым, позитивным человеком, знатоком шуток и автором острых цитат, получивших большую популярность в футбольном сообществе. О своей манере общения он говорил так: «В своё время услышал от Виктора Прокопенко такие слова: «Юмор как беременность: или есть, или нет». Я с этим слоганом полностью согласен».

Игорь Гамула

РИА Новости

© Анна Фиаловская

Как гром среди ясного неба прозвучала новость о смерти от COVID-19 бывшего полузащитника самарских «Крыльев Советов» Дениса Ковбы. Бывший футболист умер 18 ноября, больше недели проведя в реанимации одной из московских больниц на аппарате ИВЛ. Ему было всего 42 года. В Самаре Ковба выступал более десяти лет и стал настоящим любимцем болельщиков. Особенно успешным для «Крыльев» стал 2004 год. Команда дошла до финала Кубка России и взяла бронзовые медали чемпионата. В 2005-м благодаря этому самарцы схлестнулись с АЗ в Кубке УЕФА и дома выиграли 5:3. После этого матча главный тренер нидерландцев Луи ван Гал, который пришёл в клуб после работы в «Барселоне», сказал: «Я не понял тактического рисунка игры соперников, но меня очень впечатлил Ковба». По итогам 2005 года Денис занял второе место в опросе о лучшем игроке Белоруссии, уступив лишь Александру Глебу.

Не менее неожиданным стал уход главного врача «Динамо» Александра Ярдошвили. 13 апреля у него остановилось сердце. Специалисту было 66 лет, 40 из них он отдал футболу: работал главным врачом в «Черноморце», ЦСКА, сборной России, а большую часть карьеры провёл в «Локомотиве» и «Динамо». В футбол его привёл Никита Симонян в 1980-м, и с тех пор Александр Эдуардович с этой игрой расстался лишь однажды — с 1985-го по 1987-й, когда из-за конфликта с главным тренером «Динамо» ему пришлось уйти в одноимённую ватерпольную команду.

1 апреля на 82-м году ушёл из жизни заслуженный мастер спорта Валентин Афонин. Он выступал за сборную СССР на чемпионате мира 1966 года, где национальная команда заняла четвёртое место. А на мундиале в Мексике через четыре года специальным жюри он был признан лучшим игроком в советской команде.

«Ливерпуль» попрощался сразу с двумя игроками, вошедшими в историю клуба. 27 сентября скончался 83-летний чемпион мира 1966 года Роджер Хант. В составе «красных» нападающий забил 285 голов в 492 матчах и до 1992 года являлся лучшим бомбардиром в истории клуба. Хант до сих пор лидирует по количеству мячей за «Ливерпуль» в национальном чемпионате. А 30 ноября на 71-м году жизни умер знаковый полузащитник 1970—1980-х Рэй Кеннеди. На его счету пять чемпионств Англии, Кубок и Суперкубок УЕФА, Кубок лиги и три Кубка чемпионов. Кеннеди долго страдал болезнью Паркинсона, которая беспокоила его ещё во времена игровой карьеры.

Германия 3 декабря прощалась с последним творцом исторической победы сборной на мундиале 1954 года. В возрасте 89 лет скончался полузащитник Бундестим Хорст Эккель. Главным клубом в его карьере был «Кайзерслаутерн». На чемпионате мира в Швейцарии в финале представители послевоенной ФРГ сошлись с золотым поколением венгров. Немцы одержали сенсационную победу со счётом 3:2, завоевав свой первый титул чемпионов мира в истории.

Хоккей

Сразу двух легенд потерял хоккейный «Спартак». 5 ноября в возрасте 67 лет после тяжёлой болезни скончался Александр Орлов. Своё имя в историю отечественного хоккея игрок вписал 21 марта 1982 года. Тогда «Спартак» со счётом 12:1 разгромил «Крылья Советов», а Орлов отдал шесть голевых передач. Его рекорд пока никто не смог побить. Вместе с красно-белыми хоккеист четырежды становился серебряным призёром чемпионата СССР.

26 августа скончался на 74-м году жизни двукратный победитель Олимпийских игр и пятикратный чемпион мира Владимир Шадрин. В составе «Спартака» он выступал с 1965 по 1979 годы. Настоящим звёздным часом форварда стала Олимпиада-1976 в Инсбруке. В решающем матче сборная СССР уступала 0:2 Чехословакии, и во втором периоде Виктор Жлуктов и Сергей Бабинов заработали удаления. На лёд вышли защитники Юрий Ляпкин и Геннадий Цыганков, а вместе с ними тренер Борис Кулагин бросил в бой Шадрина. И эта тройка не дала соперникам ни одного шанса. А вскоре именно гол советского форварда позволил сократить разницу в счёте. Тот матч команда выиграла (4:3) и завоевала титул олимпийских чемпионов.

Владимир Шадрин

РИА Новости

© Юрий Сомов

В Национальной хоккейной лиге в 2021 году прощались с шестикратным обладателем Кубка Стэнли, бывшим нападающим «Монреаля» Ральфом Бэкстремом. Он скончался 8 февраля в возрасте 83-х лет. Форвард шесть раз участвовал в Матче звёзд и признавался лучшим новичком лиги. Бэкстрем был участником Суперсерии-1974 в составе сборной Канады.

23 августа в возрасте 80 лет скончался легендарный форвард «Рейнджерс» Род Жильбер. Канадец — член Зала хоккейной славы, лучший снайпер (406 голов) и бомбардир (1021 очко, 406+615) в истории нью-йоркского клуба в регулярных чемпионатах. В составе «Рейнджерс» он провёл 18 сезонов. В 1979 году его 7-й номер был выведен клубом из обращения. Жильбер — первый игрок в истории клуба, который был удостоен этой чести.

Легенды Олимпийских игр

14 сентября стало известно о кончине легендарного советского спортсмена, двукратного олимпийского чемпиона в метании молота Юрия Седых. Ему было 66 лет. Причиной смерти послужил сердечный приступ. Мировой рекорд, установленный им в 1986 году, не побит до сих пор. В начале 1990-х годов Седых завершил спортивную карьеру, переехал в Париж, где работал учителем физкультуры в образовательных учреждениях.

26 апреля стало известно о кончине трехкратной олимпийской чемпионки по легкой атлетике Тамары Пресс. Ей было 83 года. На Играх в Риме 1960 года она и Ирина Пресс стали первыми сёстрами, которым удалось завоевать золотые награды в рамках одной Олимпиады. Сначала младшая, Ирина, победила в беге с барьерами на 80 м, а затем старшая, Тамара, первенствовала в толкании ядра. Обе при этом установили рекорды соревнований. Через четыре года им удалось повторить успех в Токио.

19 мая не стало заслуженного тренера, призёра Олимпийских игр и чемпионатов мира Александра Привалова. Заслуженный мастер спорта и тренер СССР. Серебряный призёр Игр в Инсбруке и бронзовый — в Скво-Вэлли в индивидуальной гонке на 20 км. Первый советский биатлонист, завоевавший олимпийскую медаль. Он также был серебряным призёром мирового первенства в 1961-м и пятикратным чемпионом СССР. После завершения спортивной карьеры он руководил сборной страны. Специалист был очень требователен к себе и не воспринимал других мест, кроме первого. Его команда на Играх в Лиллехаммере взяла только золото в эстафете, и Привалов сам снял свою кандидатуру с выборов на пост главного тренера на следующий олимпийский цикл.

Александр Привалов

РИА Новости

12 декабря ушёл из жизни советский фехтовальщик, олимпийский чемпион 1964-го года Юрий Шаров. Ему было 82 года. Помимо победы в командной рапире, в этой же дисциплине он становился серебряным призёром Игр-1968. Кроме того, фехтовальщик пять раз выигрывал чемпионат мира в команде. После окончания спортивной карьеры Шаров трудился преподавателем и заведующим кафедрой физкультуры в Саратовском педагогическом институте, а также был тренером сборной России.

9 июня скончалась олимпийская чемпионка Валентина Сидорова. На Олимпиаде-1976 она завоевала золото в составе сборной СССР в командной рапире, а через четыре года в этой же дисциплине выиграла серебро. Сидорова также является двукратной чемпионкой мира в личных и пятикратной — в командных соревнованиях. Кроме того, она дважды признавалась лучшей рапиристкой мира и включена в Зал славы международной федерации фехтования.

Звёзды других видов

2 ноября на 81-м году жизни скончался пятикратный чемпион мира по фехтованию Виктор Путятин. Он входил в сборную СССР с середины 60-х по начало 70-х. Впервые поднялся на высшую ступень пьедестала почёта на первенстве планеты в 1967 году. Однако золото Олимпийских игр выиграть не смог. В Мехико в 1968 году и Играх-1972 в Мюнхене Путятин стал серебряным призёром в командных соревнованиях.

12 июня на 58 году жизни скончался советский конькобежец Игорь Железовский. Он считался лучшим спринтером мира в конце 80-х — начале 90-х годов, однако не сумел завоевать олимпийское золото. На его счету бронзовая медаль Олимпиады в Калгари (1988) и серебряная награда Игр в Лиллехаммере (1994) на дистанции 1000 м. Железовский рекордные шесть раз побеждал на чемпионатах мира в спринтерском многоборье, является многократным победителем первенства СССР и обладателем Кубка мира. Четыре раза он устанавливал мировые рекорды в различных дисциплинах.

Игорь Железовский

© Wikimedia commons

Череда потерь произошла в мире тенниса. 11 декабря на 84-м году жизни скончался Мануэль Сантана. Испанец является четырёхкратным победителем турниров «Большого шлема» (дважды выиграл «Ролан Гаррос», по разу — US Open и Уимблдон). С 1984-го состоял в Международном зале теннисной славы. Сантана был первым директором турнира серии «Мастерс» в Мадриде. В его честь назван центральный корт.

13 июля на 95-м году ушла из жизни американская теннисистка, первая ракетка мира Ширли Фрай. Она была победительницей четырёх турниров Большого шлема в одиночном разряде и обладательницей карьерного Большого шлема (выиграла все четыре турнира в разные годы). В последнее время она жила в Нейплсе (Флорида), где и скончалась во сне у себя дома.

3 февраля в возрасте 90 лет ушёл из жизни легендарный американский теннисист Тони Траберт. За свою карьеру он выиграл пять турниров «Большого шлема» в одиночном разряде и ещё пять — в парном. Спортсмен был первой ракеткой мира в 1953 и 1955 годах. По окончании карьеры Траберт более 30 лет работал телеведущим. Он был введён в Международный зал теннисной славы в 1970 году.

Трагическая новость пришла 5 июня из Новосибирска. На 31-м году жизни скоропостижно скончался полузащитник национальной сборной России по хоккею с мячом Максим Ишкельдин. У шестикратного чемпиона мира во сне оторвался тромб. Ишкельдин начал заниматься хоккеем с мячом в новосибирском клубе «Заря». Также выступал за красногорский «Зоркий» и хабаровский «СКА-Нефтяник». Последний сезон Ишкельдин сыграл в красноярском «Енисее», где стал чемпионом страны и в пятый раз получил высшую награду национального первенства.

Хоккеист был также незаменимым членом сборной России. Ещё в 2007 году он впервые выиграл первенство планеты в составе юношеской команды, а спустя пять лет поехал на чемпионат мира вместе с основным составом. Всего Ишкельдин побеждал на главном турнире сборных шесть раз и дважды становился серебряным призёром, а на последнем чемпионате в 2019 году был признан лучшим полузащитником.

Максим Ишкельдин

РИА Новости

© Максим Богодвид

29 мая умер легендарный центровой «Юты» и двукратный обладатель награды лучшему защищающемуся игроку НБА Марк Итон. Ему было 64 года. Американец стал известен благодаря своему высокому росту (224 см). Итону принадлежат рекорды лиги по среднему количеству блок-шотов за сезон (5,6) и за карьеру (3,5). Во время сезона-95/96 «Юта» вывела 53-й номер Итона из обращения.

Тренеры и функционеры

28 ноября умер Фрэнк Уильямс — основатель легендарной команды «Формулы-1». Британский бизнесмен и в прошлом автогонщик скончался в возрасте 79 лет в окружении семьи. Под руководством Уильямса названная его именем команда стала семикратным чемпионом мира среди пилотов и девятикратным — среди конструкторов. Последние 35 лет жизни Фрэнк был прикован к инвалидной коляске. В 1986 году он попал в автокатастрофу и в результате перелома шеи получил паралич всех четырёх конечностей. Несмотря на серьезные травмы, Уильямс смог вернуться к работе, а впоследствии достиг самых крупных успехов за всю свою карьеру.

29 августа на 80-м году жизни после продолжительной болезни скончался бывший президент Международного олимпийского комитета Жак Рогге. Он занимал пост с 2001 по 2013 годы, после чего его сменил немец Томас Бах. При нём Россия получила право провести зимние Олимпийские Игры в Сочи. В качестве спортсмена Рогге становился чемпионом Бельгии по регби, выигрывал золото мирового первенства и был 16-кратным чемпионом страны по парусному спорту. Трижды принимал участие в Олимпийских играх.

Жак Рогге

Reuters

© Denis Balibouse

24 мая в возрасте 87 лет от пневмонии скончался легендарный тренер по вольной борьбе Дмитрий Миндиашвили. Для своих учеников он был наставником, духовным отцом, великим примером. Он основал прославленную красноярскую школу, воспитавшую несколько олимпийских чемпионов. У него тренировались титулованные борцы Иван Ярыгин, Бувайсар Сайтиев, Виктор Алексеев, Ахмед Атавов. В 2020 году Дмитрий Георгиевич был удостоен редкого для спортивного тренера отличия — звания Героя труда РФ.

4 июня на 82-м году жизни скончался известный советский баскетболист и заслуженный тренер СССР Вадим Капранов. В составе армейцев он семь раз выигрывал чемпионат СССР, дважды побеждал в Кубке европейских чемпионов. На Олимпиаде 1992 года Капранов работал ассистентом Евгения Гомельского, и тогда Объединённая команда выиграла в Барселоне золотые медали. Под его руководством национальная сборная стала третьей на Играх-2004, завоевала золото чемпионата Европы в 2003-м, а в 2002-м стала второй на чемпионате мира.

3 апреля на 79-м году жизни скончался заслуженный тренер СССР и России по лёгкой атлетике Евгений Загорулько. В последнее время он боролся с онкологическим заболеванием, а за месяц до смерти у специалиста диагностировали COVID-19. За свою карьеру Загорулько воспитал четырёх олимпийских чемпионов в прыжках в высоту, в том числе Анну Чичерову и Андрея Сильнова.