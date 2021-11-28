Основатель команды «Формулы-1» Williams скончался в возрасте 79 лет

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Сэр Фрэнк Уильямс, который является основателем команды «Формулы-1» Williams, ушёл из жизни в возрасте 79 лет.
Основатель команды «Формулы-1» Williams скончался в возрасте 79 лет
  • Reuters

Как сообщает пресс-служба чемпионата, о смерти Уильямса рассказала его дочь Клэр.

Он основал свою первую команду в 1966 году, с 1969-го она начала выступать в «Формуле-1». Впоследствии Уильямс был вынужден продать команду из-за финансовых проблем, но в 1977-м вместе с Патриком Хэдом создал новую.

Williams за свою историю девять раз выигрывала Кубок конструкторов, а её пилоты семь раз побеждали в личном зачёте.

Уильямс был парализован после ДТП в 1986 году, но тем не менее долгое время продолжал активно руководить командой.

Ранее сообщалось, что скончался 16-летний игрок МХК «Динамо» Валентин Родионов.

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