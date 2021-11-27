Скончался 16-летний игрок МХК «Динамо» Родионов

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Игрок молодёжного хоккейного клуба «Динамо» Валентин Родионов скончался в реанимации 27 ноября.
Скончался 16-летний игрок МХК «Динамо» Родионов
  • ©dynamo.ru

«На протяжении шести дней врачи боролись за жизнь воспитанника динамовской школы. Сегодня Валентина не стало», — сообщает пресс-служба команды.

Родионов потерял сознание во время матча Открытого первенства Москвы между командами «Динамо» и ЦСКА 21 ноября. Хоккеисту была оперативно оказана первая помощь, затем его доставили в Морозовскую детскую больницу и экстренно прооперировали.

«Хоккейный клуб «Динамо» Москва выражает искренние соболезнования родным и близким Валентина. Это большая трагедия для всего динамовского хоккея», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что врачи ввели 16-летнего хоккеиста в медикаментозную кому.

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