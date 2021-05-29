Рекордсмен НБА по блок-шотам Марк Итон умер в возрасте 64 лет

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Легендарный центровой клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Марк Итон умер в возрасте 64 лет.
Рекордсмен НБА по блок-шотам Марк Итон умер в возрасте 64 лет
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Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Итон, задрафтованный «Ютой Джаз» в 1982 году под общим 72-м номером, всю карьеру, 12 сезонов, отыграл в составе команды. Он дважды признавался лучшим оборонительным игроком года, а также один раз участвовал в Матче всех звёзд.

Итону принадлежат рекорды НБА по среднему количеству блок-шотов за сезон (5,6) и за карьеру (3,5).

«Юта» вывела 53-й игровой номер Итона из обращения в сезоне-1995/96.

Ранее сообщалось, что Коби Брайант был посмертно включён в Зал славы баскетбола.

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