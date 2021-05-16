Брайант посмертно включён в Зал славы баскетбола

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Бывший игрок «Лос-Анджелес Лейкерс» Коби Брайант посмертно включён в Зал славы баскетбола имени Джеймса Нейсмита.
Брайант посмертно включён в Зал славы баскетбола
  • Reuters

Как сообщает официальный сайт Национальной баскетбольной лиги (НБА), официальная церемония состоялась в США.

Помимо Брайанта, в Зал славы включены игроки Тим Данкан, Кевин Гарнетт и Тамика Кэтчингс, тренеры Руди Томьянович, Ким Малки, Барбара Стивенс, Эдди Саттон, а также менеджер Патрик Бауман.

26 января 2020 года частный вертолёт с Брайантом и его 13-летней дочерью на борту разбился недалеко от Лос-Анджелеса. Погибли пилот и все восемь пассажиров.

Ранее сообщалось, что «Филадельфия» впервые за 20 лет стала победителем Восточной конференции НБА.

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