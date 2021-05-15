«Филадельфия Сиксерс» одержал победу над «Орландо Мэджик» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Встреча проходила на стадионе «Веллс Фарго-центр» в Филадельфии и завершилась со счётом 122:97.

Лучшую результативность в игре показал нападающий «Орландо» Игнас Браздейкис, набрав 21 очко.

Также в НБА прошли ещё семь матчей: «Вашингтон Уизардс» — «Кливленд Кавальерс» (120:105), «Детройт Пистонс» — «Денвер Наггетс» (91:104), «Оклахома-Сити Тандер» — «Юта Джаз» (93:109), «Даллас Маверикс» — «Торонто Рэпторс» (114:110), «Мемфис Гриззлиз» — «Сакраменто Кингз» (107:106), «Хьюстон Рокетс» — «Лос-Анджелес Клипперс» (122:115), «Голден Стэйт Уорриорз» — «Нью-Орлеан Пеликанс» (125:122).

По итогам игрового дня «Филадельфия» впервые за 20 лет стала победителем Восточной конференции НБА, «Даллас» напрямую вышел в плей-офф, а «Вашингтон» обеспечил себе участие в турнире плей-ин.

Ранее сообщалось, что УНИКС победил «Зелёна-Гуру» и вышел в полуфинал Единой лиги ВТБ.