УНИКС победил «Зелёна-Гуру» и вышел в полуфинал Единой лиги ВТБ
Встреча, прошедшая в Зелёна-Гуре, завершилась со счётом 90:79 в пользу гостей.
Самым результативным игроком УНИКСа стал Джамар Смит, набравший 18 очков. Ещё 17 очков команде принёс Джон Холланд. Дабл-дабл из 15 очков и 10 подборов в активе Окаро Уайта.
За «Зелёна-Гуру» 20 очков набрал Крис Ричардс.
Таким образом, счёт в серии стал 2:0 в пользу УНИКСа. Клуб вышел в полуфинал, где сыграет с краснодарским «Локомотивом-Кубань».
Ранее сообщалось, что ЦСКА проиграл «Нижнему Новгороду» в 1/4 финала Единой лиги ВТБ.