УНИКС победил «Зелёна-Гуру» и вышел в полуфинал Единой лиги ВТБ

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Казанский УНИКС одержал победу над польской командой «Зелёна-Гура» во втором матче серии четвертьфинала баскетбольной Единой лиги ВТБ.
УНИКС победил «Зелёна-Гуру» и вышел в полуфинал Единой лиги ВТБ

Встреча, прошедшая в Зелёна-Гуре, завершилась со счётом 90:79 в пользу гостей.

Самым результативным игроком УНИКСа стал Джамар Смит, набравший 18 очков. Ещё 17 очков команде принёс Джон Холланд. Дабл-дабл из 15 очков и 10 подборов в активе Окаро Уайта.

За «Зелёна-Гуру» 20 очков набрал Крис Ричардс.

Таким образом, счёт в серии стал 2:0 в пользу УНИКСа. Клуб вышел в полуфинал, где сыграет с краснодарским «Локомотивом-Кубань».

Ранее сообщалось, что ЦСКА проиграл «Нижнему Новгороду» в 1/4 финала Единой лиги ВТБ.

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