ЦСКА проиграл «Нижнему Новгороду» в 1/4 финала Единой Лиги ВТБ, «Локомотив-Кубань» вышел в 1/2 турнира
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В Нижнем Новгороде хозяева площадки обыграли московский ЦСКА со счётом 76:72. Самым результативным игроком матча стал форвард хозяев Антон Астапкович, который набрал 19 очков, сделал шесть подборов и отдал четыре передачи.
Счёт в серии стал 1:1. Третий матч четвертьфинала между этими командами состоится 15 мая в Москве.
Краснодарский «Локомотив-Кубань» на выезде обыграл подмосковные «Химки» 92:85. Защитник гостей Найджел Уильямс-Госс набрал 30 очков.
«Локомотив-Кубань» одержал победу в серии со счётом 2:0 и сыграет с победителем в паре УНИКС — «Зелена-Гура».
Ранее «Зенит» разгромил «Парму» и вышел в полуфинал Единой лиги ВТБ.