ЦСКА проиграл «Нижнему Новгороду» в 1/4 финала Единой Лиги ВТБ, «Локомотив-Кубань» вышел в 1/2 турнира

Состоялись вторые матчи четвертьфинальных серий Единой лиги ВТБ «Нижний Новгород» — ЦСКА и «Локомотив-Кубань» — «Химки».

В Нижнем Новгороде хозяева площадки обыграли московский ЦСКА со счётом 76:72. Самым результативным игроком матча стал форвард хозяев Антон Астапкович, который набрал 19 очков, сделал шесть подборов и отдал четыре передачи.

Счёт в серии стал 1:1. Третий матч четвертьфинала между этими командами состоится 15 мая в Москве.

Краснодарский «Локомотив-Кубань» на выезде обыграл подмосковные «Химки» 92:85. Защитник гостей Найджел Уильямс-Госс набрал 30 очков.

«Локомотив-Кубань» одержал победу в серии со счётом 2:0 и сыграет с победителем в паре УНИКС — «Зелена-Гура».

Ранее «Зенит» разгромил «Парму» и вышел в полуфинал Единой лиги ВТБ.