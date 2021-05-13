«Зенит» разгромил «Парму» и вышел в полуфинал Единой лиги ВТБ

Петербургский «Зенит» во втором матче 1/4 финала Единой лиги ВТБ на выезде разгромил «Парму» и стал первым полуфиналистом турнира.

Встреча, проходившая в спортивном комплексе «УДС «Молот» в Перми, завершилась победой гостей со счётом 98:62.

Самым результативным игроком матча стал центровой питерцев Алекс Пойтресс, который набрал 16 очков и сделал семь подборов.

В 1/2 финала Единой лиги ВТБ «Зенит» сыграет против победителя в противостоянии между «Нижним Новгородом» и ЦСКА. После первой встречи впереди московский клуб — 1:0.

Ранее сообщалось, что матчи Единой лиги ВТБ начнутся с минуты молчания в связи с трагедией в Казани.