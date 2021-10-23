«Вместе с ним уходит эпоха»: скончался двукратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Веденин

На 81-м году жизни скончался прославленный отечественный лыжник Вячеслав Веденин. По информации руководителя Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елены Вяльбе, бывший спортсмен в последнее время испытывал серьёзные проблемы со здоровьем и перенёс две операции. Самой яркой страницей в карьере Веденина стали Олимпийские игры — 1972 в Саппоро, с которых он привёз две золотые олимпийские медали. Советскому атлету не было равных в гонке на 30 км, перед началом которой он произнёс вошедшее в историю «слово «дахусим». А затем в эстафете Веденин отыграл минутное отставание от норвежца, пойдя на хитрость с лыжной смазкой.

«Любил свою страну, спорт, был настоящим патриотом»

О смерти прославленного отечественного спортсмена сообщила президент ФЛГР Елена Вяльбе. По её словам, Вячеслав Веденин в последнее время серьёзно болел. У двукратного олимпийского чемпиона, которому меньше месяца назад исполнилось 80 лет, имелись серьёзные проблемы с тромбами, недавно он перенёс две операции.

«Когда уходят такие великие люди, как Вячеслав Петрович, с ними уходит эпоха. Он олимпийский чемпион, что тут ещё можно сказать?.. Пример и кумир для миллионов людей», — приводит слова функционера «Чемпионат».

Ещё в 2013-м в одном из интервью Веденин признавался, что перенёс тяжёлый инсульт.

«В деревне прихватило. Месяц в местной больничке провалялся. Правая рука не разгибалась, врачи сказали, надо ампутировать. Я понял: пора валить. Вещички собрал и тихонечко через дырку в заборе дал дёру», — цитирует Веденина «Спорт-Экспресс».

Федерация выразила глубочайшие соболезнования родным и близким погибшего. О месте и времени прощания с ним в ФЛГР пообещали проинформировать позднее. Однако по данным СМИ, похороны пройдут, как завещал сам лыжник, — в его родной деревне Слобода в Тульской области, где он в последнее время и проживал.

Смерть Вячеслава Петровича стала настоящей трагедий для мира лыжных гонок. Бывший главный тренер сборной СССР и России Александр Грушин назвал коллегу великим спортсменом и очень хорошим человеком.

«Жалко, что вместе с ним уходит эпоха, связанная с достижением результата, в основе которого лежал огромный труд. Также он был прекрасным другом и товарищем. Мы лишились ещё одного преданного и знаменитого человека лыжных видов спорта», — подчеркнул специалист.

По словам бывшего президента ФЛГР Владимира Логинова, Веденин, несмотря на проблемы со здоровьем, вёл достаточно активный образ жизни и часто посещал различные мероприятия, где с удовольствием общался с молодёжью.

«Последний раз мы общались в Мончегорске, он выступал перед лыжниками, которые должны были стартовать на дистанции 70 км. Рассказывал про открытие Олимпиады в Саппоро, когда оператор просил всех пригнуться, а он как шёл, так и шёл. Вячеслав Петрович был человеком удивительной силы воли. Любил свою страну, спорт, был настоящим патриотом. Повторюсь: выдающийся», — подчеркнул Логинов.

А олимпийский чемпион Лейк-Плесида Василий Рочев поблагодарил легендарного спортсмена за помощь перед ставшей для него серебряной гонкой на 30 км.

«Наши тренеры уверяли, что всех будут корректировать по ходу дистанции, а один круг был 10 км. Вячеслав Петрович тогда приехал туристом. На втором круге подбежал ко мне и сказал, что я иду шестым, хотя тренеры всегда говорили, что лидирую. Как мог добавил и занял второе место — это заслуга Вячеслава Петровича. Его главные слова были такие: «Думай, силу силой не обыграть». Это было его девизом, я запомню навсегда», — заявил Рочев.

Наконец, тренер сборной России Юрий Бородавко признался, что всегда равнялся на Веденина «как на великого».

«У меня висел его портрет, как он бежит на лыжах, из журнала «Огонёк». Я ложился спать и просыпался с портретом человека, который для меня являлся примером. Я на него равнялся как на великого. Хотел быть на него похожим», — вспомнил специалист.

«В соседней деревне фашисты четверых расстреляли, а в нашей все попрятались»

Веденин был известен как лыжник с несгибаемой силой воли, который боролся до конца и не поддавался внешним обстоятельствам. Во многом характер будущего двукратного олимпийского чемпиона сформировало детство. Вячеслав Петрович родился в тяжёлые, голодные военные годы. Отца увидеть ему не довелось — тот ушёл на фронт ещё до рождения сына и погиб. Но даже спустя годы спортсмен помнил, как в их дом пришла похоронка.

«Никаких подробностей: «Пал смертью храбрых под Смоленском…» В соседней деревне фашисты четверых расстреляли, а в нашей все попрятались. Человек шесть немцев прошли по улицам и двинули на Дубну, где чугунолитейный завод. У меня от голода был страшный рахит. Крапиву по деревне не найти было, всю съели — так жрал старую лебеду. Единственное лакомство — теруны», — рассказывал Веденин в интервью «Спорт-Экспрессу».

С ранних лет мальчик отличался большой физической силой и выносливостью, а вот с учёбой не сложилось. Позже прославленный лыжник признавался, что в школе ему выдали лишь справку об окончании семи классов, которая являлась своеобразным волчьим билетом. Поэтому юноше даже пришлось пилить лес в Котласе. Спас его спорт. Сначала молодой человек успешно проявил себя в велоспорте, а потом перешёл в в лыжи.

«Лейтенант на велосипеде под машину попал — и насмерть. Генерал приказал: «Велосипедист? За забор не пускать!» Мне служить не хотелось. И очутился я в «Динамо» у заслуженного-презаслуженного человека, 14-кратного чемпиона СССР по лыжным гонкам Василия Смирнова. Он технику мне ставил. Гоняет по кругу, кричит: «Ра-а…» Я бегу. Снова крик: «Ногу опустил — и катись на ней, пока я «раз» не скажу», — вспоминал Веденин.

Он быстро начал показывать в новом для себя виде хорошие результаты и стал одним из сильнейших в стране. Однако большой успех пришёл только ближе к 30 годам. В 1968-м Вячеслав поехал на первые в своей карьере Олимпийские игры в Гренобле и стал серебряным призёром гонки на 50 км. Намного ярче он выступил на первенстве планеты 1970 года в Високе-Татри, где завоевал золото на дистанции 30 км и в эстафете.

«Император Японии лично поздравил с победой в эстафете»

После этого на ОИ в Саппоро Вячеслав Петрович прибыл уже в статусе главного фаворита. Первый вид программы — 15 км — он пропустил, чтобы лучше подготовиться к любимой тридцатке. И незадолго до старта советский спортсмен попал в историю, которая стала частью фольклора. Согласно байке, перед выходом Веденина на дистанцию начался сильный снег. Находящийся рядом японский журналист поинтересовался, как лыжник планирует решать проблему с изменившимися погодными условиями. Тот в ответ буркнул «Да х*й с ним». В итоге позже в одной из местных газет вышел материал под названием «Советский лыжник сказал волшебное слово «дахусим» и выиграл Олимпиаду». Спустя годы спортсмен подтвердил реальность данной истории.

«Он подошёл, спрашивает: «Снег повалил, как бежать-то?» А я пробурчал: «Да х*й с ним». Это сейчас к спортсмену до гонки никого не подпустят, а тогда корреспонденты свободно бродили. Лезли в душу. Палкой бы их ткнуть», — смеялся Веденин.

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Но это не помешало ему одержать важнейшую победу. Более того, впервые в истории советский лыжник выиграл олимпийское золото в индивидуальной гонке. Не менее памятного успеха лидер отечественной команды добился в эстафете. Гонка складывалась для сборной СССР не лучшим образом, и на заключительный этап Вячеслав Петрович уходил с минутным отставанием от Йохса Харвикена. Казалось, шансов не было. Не верили в чудо и представители советской делегации, которые, по воспоминаниям Веденина, начали заранее покидать трибуны.

«А главное — последний день магазины работали. Надо же было суточные потратить. Корреспонденты следом потянулись. Ни одной фотографии моей не сохранилось с этой гонки, ни одного интервью! Перед стартом столкнулся с тренерами Каменским и Кузиным. Плоская бутылка коньяка, отхлёбывают из горла: «Слава, второе место — тоже место!» Что это?! В итоге единственный мой снимок из Саппоро — на полтиннике. И то не меня фотографировали, а ботинки», — сетовал спортсмен.

Однако в результате он сумел невероятным образом отыграть отставание от Харвикена и финишировал первым. Впоследствии Веденин признался, что обыграть норвежца ему помогла хитрость. Перед выходом на старт он намеренно начал делать вид, будто активно смазывает лыжи. Скандинав, глядя на него, решил повторить и потерпел поражение.

«Шепчет тренеру: «В третий раз Веденин подмазывает…» Косятся на голубой Swix у меня в руках. И свои лыжи от носка до пятки! Считай, я 15 секунд отыграл. Затем на спуске — 12. Опять схитрил», — вспоминал отечественный лыжник.

Победа советской сборной в эстафете и чудо от лидера команды также вошли в фольклор. А присутствовавший в Саппоро поэт Роберт Рождественский по мотивам произошедшего даже сочинил известное стихотворение «Репортаж о лыжной гонке», текст которого стоит разместить целиком:

Бесконечен этот тягун,

Как дорога в неблизкий свет.

За твоею спиною сквозь гул

Потрясающе катит швед!

Ты выигрываешь у него

Полсекунды, пол-ерунды!

Крут подъёмище. Кто кого:

Или он тебя, или ты.

Стала нашей твоя судьба,

Слёзы встали у самых глаз.

И у нас к тебе — не приказ

И не просьба — одна мольба:

Ты выигрываешь — прибавь!

Ты выигрываешь — нажми!

На мгновенье прильнув, припав,

Хочешь, наши силы возьми!

Вот! Зачем нам теперь они?

Ты, пожалуйста, добеги.

Дотерпи, родной! Дотяни,

Достони, дохрипи, смоги!

Через все чужие «ни в жизнь…»,

Через все свои «не могу…»

Ну, ещё, ещё продержись!

Ох, как жарко на этом снегу!



Неудивительно, что именно Веденину после двойного успеха доверили нести флаг СССР на церемонии закрытия ОИ. Там лыжник тоже умудрился попасть в запоминающуюся историю. Проходя мимо ложи, где расположился император Японии, он не склонил стяг, как того требуют правила местного этикета.

«Я на него не смотрел. Газета «Вечерний Саппоро» фотографию с парада сопроводила подписью: «Советский Союз бросил вызов всем!» А это политический вопрос, вот чиновники из Спорткомитета на меня и накинулись: «Что натворил?! Дома ответишь!» Но после двух золотых медалей об этом, слава богу, никто не вспоминал. В том числе император, который лично поздравил с победой в эстафете. Подарил деревянную японскую маску. Привёз домой, так сын её жутко боялся. Где-то затерялась», — рассказывал лыжник.

К сожалению, больше выступить на Олимпийских играх Веденину не довелось. По его признанию, помешали эксперименты с не запрещённым тогда кровяным допингом. Прославленному спортсмену пришлось завершить карьеру. После этого он работал главным тренером женской команды «Динамо».