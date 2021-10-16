Лыжник Большунов перенёс хирургическое вмешательство на верхней челюсти

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Лидеру сборной России по лыжным гонкам Александру Большунову была сделана операция на верхней челюсти.
Лыжник Большунов перенёс хирургическое вмешательство на верхней челюсти
  • AP

Как сообщает «Матч ТВ», у лыжника была запущенная проблема с кистой, которая ушла в кость и потребовала оперативного вмешательства. Причиной кисты стала неправильно сделанная пломба нервного канала зуба. 

Тренер Большунова Юрий Бородавко сообщил, что, согласно прогнозу врачей, на восстановление спортсмена уйдёт порядка десяти дней. Через два-три дня после того, как Александру снимут швы, он сможет возобновить тренировочный процесс. В настоящий момент лыжник находится в Москве. 

Большунов — двукратный победитель общего зачёта Кубка мира, а также чемпион мира в скиатлоне.

Ранее норвежский эксперт оценил подготовку Большунова к олимпийскому сезону.

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