Лыжник Большунов перенёс хирургическое вмешательство на верхней челюсти

Лидеру сборной России по лыжным гонкам Александру Большунову была сделана операция на верхней челюсти.

Как сообщает «Матч ТВ», у лыжника была запущенная проблема с кистой, которая ушла в кость и потребовала оперативного вмешательства. Причиной кисты стала неправильно сделанная пломба нервного канала зуба.

Тренер Большунова Юрий Бородавко сообщил, что, согласно прогнозу врачей, на восстановление спортсмена уйдёт порядка десяти дней. Через два-три дня после того, как Александру снимут швы, он сможет возобновить тренировочный процесс. В настоящий момент лыжник находится в Москве.

Большунов — двукратный победитель общего зачёта Кубка мира, а также чемпион мира в скиатлоне.

Ранее норвежский эксперт оценил подготовку Большунова к олимпийскому сезону.