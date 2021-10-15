Норвежский эксперт оценил подготовку Большунова к олимпийскому сезону

Норвежский эксперт телеканала NRK Торгейр Бьёрн прокомментировал подготовку к олимпийскому сезону российского лыжника Александра Большунова.

«Большунов тренируется достаточно интенсивно, но не слишком сложно. Его подготовка не была идеальной. Но эти небольшие перерывы, вероятно, побуждают Большунова уделять приоритетное внимание тренировкам с более высокой интенсивностью — и сейчас это важнее, чем катание на лыжах», — цитирует Бьёрна VG.

Он также отметил, что частые пропуски и небольшие проблемы в межсезонье не имеют значения для «Тур де Ски» и Олимпийских игр. По мнению эксперта, из-за этого он будет испытывать проблемы только в начале сезона.

Ранее Егор Сорин рассказал, кто из пары Александр Большунов — Йоханнес Клебо, по его мнению, лучше выступит на Олимпиаде в Пекине.