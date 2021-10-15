Сорин — о противостоянии Большунова и Клебо на ОИ: 50 на 50

Тренер сборной России по лыжным гонкам Егор Сорин рассказал, кто из пары Александр Большунов — Йоханнес Клебо, по его мнению, лучше выступит на Олимпиаде в Пекине.

«Если не руководствоваться национальными пристрастиями, а попытаться высказать независимое экспертное мнение, я бы сказал: 50 на 50. Клебо силён своим финишем, поэтому на финишной прямой в 90% случаев он будет сильнее остальных. Но здесь нужно учитывать специфику олимпийской трассы. А это высота, достаточно, думаю, медленный снег, ветер на открытых участках. Всё это существенные факторы влияния на результат. Плюс финиш после затяжного подъёма, что, конечно же, на руку Большунову. Сильная сторона Саши заключается прежде всего в умении терпеть, держать дистанционную скорость», — сказал Сорин в интервью RT.

Он также рассказал, почему норвежская сборная не будет работать на Клебо на Олимпиаде в Пекине.

«Простая логика. По погоде на такой высоте в феврале наверняка будет минус, возможно достаточно большой. Соответственно, снег окажется перемороженным. Возможно, на лыжне будет лежать основа из искусственного снега, но, скорее всего, он будет замешан с натуральным. Подобные условия дают, как правило, небыстрое скольжение — не такое, как в Европе. Соответственно, и бежать становится сложнее. В целом специфика трассы говорит, конечно же, не в пользу Клебо, и это очень сильно уравнивает шансы. Но многое будет зависеть от того, кто в какой форме подойдёт к Играм», — добавил Сорин.

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