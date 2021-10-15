Сорин рассказал о своём отношении к Бьорген после её истории с допингом

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Тренер сборной России по лыжным гонкам Егор Сорин прокомментировал допинг-скандал восьмикратной олимпийской чемпионки Марит Бьорген.
Сорин рассказал о своём отношении к Бьорген после её истории с допингом
  • AP

«Мне понятно на самом деле, почему иностранцы так любят упоминать подобные вещи в своих биографиях. Это своего рода европейский менталитет: если о чём-то в автобиографической книжке рассказывать, то ничего не пытаться утаивать. Но вопросов после этого признания возникло очень много. Лично для меня это был шок. Когда произошёл известный допинговый случай с Терезой Йохауг, я сразу встал на сторону спортсменки, воспринял ту историю как несчастный случай, не более. Все мы прекрасно знали Терезу, знали, насколько сильно она способна бежать с мая по апрель, что ей точно не нужен никакой допинг, чтобы так бегать», — сказал Сорин в интервью RT.

Напомним, что Бьорген в автобиографической книге призналась, как тяжело восприняла новость об обнаружении допинга в её организме.

Ранее Сорин рассказал о том, как справляется с неудержимостью своей жены Татьяны Сориной на тренировках.

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