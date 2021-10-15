Сорин: Тане вообще не нужен контроль

Тренер сборной России по лыжным гонкам Егор Сорин рассказал о том, как справляется с неудержимостью своей жены Татьяны Сориной на тренировках.

«Конечно, приходится, даже ссоримся порой из-за этого. Я вижу, что Таня действительно поставила перед собой очень высокую планку и уже сейчас пытается достичь её за счёт тренировок. Взять сегодняшний день: все катались на глетчере два часа с небольшим, Таня три», — сказал Сорин в интервью RT.

Он также рассказал, почему Татьяна тренируется без него.

«Такие тренировки, где работать приходится очень равномерно в первой пульсовой зоне, она обычно проводит одна: не любит, когда ей мешают. А кроме того, Тане вообще не нужен контроль. Технические моменты мы, естественно, обсуждаем, но на глетчере невозможно полноценно работать над техникой, поскольку есть определённые ограничения по допустимой интенсивности. Постоянно приходится следить за пульсом. В октябре прошлого года Таня вообще самостоятельно провела целый сбор: не смогла поехать с командой в Рамзау, поскольку мы не успевали сделать визу для дочки и Таниной мамы, которая помогает нам с ребёнком. Пришлось ехать в Сочи, на «Лауру». К счастью, там в это время находились биатлонисты, которые помогли с восстановлением, с биохимией. Вообще, если честно, я не вижу смысла постоянно находиться при спортсменах и контролировать каждый их шаг», — добавил Сорин.

Ранее тренер рассказал, будут ли делать операцию Татьяне перед стартом олимпийского сезона.