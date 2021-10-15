Сорин рассказал, будут ли делать операцию его жене перед стартом олимпийского сезона

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Тренер сборной России по лыжным гонкам Егор Сорин рассказал о травме своей жены Татьяны Сориной.
Сорин рассказал, будут ли делать операцию его жене перед стартом олимпийского сезона
  • AP

«Она там неудачно упала, выбила плечо. С такими травмами в принципе люди вполне успешно бегают, но в нашем случае травма усугубляется тем, что случается не в первый раз, а уже в третий. Когда сустав приходится неоднократно вставлять, суставная сумка растягивается и вероятность рецидива возрастает. Поэтому врачи говорят, что нужна операция», — сказал Сорин в интервью RT.

Он также рассказал, будут ли делать операцию Татьяне перед олимпийским сезоном.

«Операция — это минимум два месяца покоя, прежде чем нагрузку давать. В первый месяц даже бегать нельзя. Не дай бог случится падение или какое-то неправильное движение — всё вообще может пойти насмарку, тем более что застраховать спортсмена от падений в нашем виде спорта невозможно. Вот мы и решили попробовать дотянуть до Игр без операции», — добавил Сорин.

Татьяна Сорина получила травму на сборах в Норвегии.

Ранее Елена Вяльбе высказалась о новых правилах обгона в лыжном спорте.

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