Вяльбе высказалась о новых правилах обгона в лыжном спорте

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Член совета Международной федерации лыжного спорта (FIS) и президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе отреагировала на изменения в правилах обгона.
Вяльбе высказалась о новых правилах обгона в лыжном спорте
  • AP

«Совет FIS уже состоялся, ничего на нём не обсуждалось. После того как были изучены все эти поправки, мы отправили письмо на имя генерального секретаря с просьбой ничего не менять перед Олимпиадой, потому что в этих поправках есть пункты, которые можно трактовать двояко, а есть и вообще абсурдные. Я не знаю, повлияло ли это письмо каким-то образом, однако на совете FIS поправки в итоге не обсуждались», — цитирует Вяльбе ТАСС.

Правила обгона отныне базируются на двух основных принципах: спортсмен, имеющий лидирующую позицию, имеет право выбирать свою траекторию движения, но он также должен учитывать действия ближайших преследователей. Когда лыжники идут параллельно на одном уровне, то в случае создания помех они несут одинаковую ответственность. Изменения в правила будут внесены лишь в случае их утверждения советом международной федерации.

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