Крамер назвал самую большую странность в русском характере

Тренер сборной России по лыжным гонкам Маркус Крамер поделился мнением о том, что он считает самым странным в русском характере.

«Самое странное для меня — что очень многие решения, касающиеся важных вещей, принимаются слишком поздно. На мой взгляд, планировать результат на таких стартах, как чемпионаты мира и Олимпийские игры, нужно сильно заранее, если мы хотим получить стопроцентную эффективность в определённый день», — сказал Крамер в интервью RT.

По его мнению, каждому спортсмену стоит заранее понимать, к какой именно дистанции ему готовиться, и быть уверенным, что в назначенное время он выйдет на старт, а помешать этому может только травма или болезнь.

«Знаю, что в норвежской сборной дела обстоят именно так. Харальд Амундсен, который был третьим в индивидуальной «пятнашке» в Оберстдорфе, уже за месяц до старта знал, что побежит эту дистанцию. Был стопроцентно на ней сфокусирован, поэтому и финишировал с медалью. Это, на мой взгляд, тот самый резерв, за счёт которого можно повысить шансы на успех. Брать пример с норвежцев? Ну, мы ведь хотим их побеждать?» — добавил специалист.

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