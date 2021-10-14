Крамер назвал самую большую странность в русском характере

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Тренер сборной России по лыжным гонкам Маркус Крамер поделился мнением о том, что он считает самым странным в русском характере.
Крамер назвал самую большую странность в русском характере
  • © Алексей Филиппов
  • РИА Новости

«Самое странное для меня — что очень многие решения, касающиеся важных вещей, принимаются слишком поздно. На мой взгляд, планировать результат на таких стартах, как чемпионаты мира и Олимпийские игры, нужно сильно заранее, если мы хотим получить стопроцентную эффективность в определённый день», — сказал Крамер в интервью RT.

По его мнению, каждому спортсмену стоит заранее понимать, к какой именно дистанции ему готовиться, и быть уверенным, что в назначенное время он выйдет на старт, а помешать этому может только травма или болезнь.

«Знаю, что в норвежской сборной дела обстоят именно так. Харальд Амундсен, который был третьим в индивидуальной «пятнашке» в Оберстдорфе, уже за месяц до старта знал, что побежит эту дистанцию. Был стопроцентно на ней сфокусирован, поэтому и финишировал с медалью. Это, на мой взгляд, тот самый резерв, за счёт которого можно повысить шансы на успех. Брать пример с норвежцев? Ну, мы ведь хотим их побеждать?» — добавил специалист.

Ранее тренер сборной России рассказал о состоянии лыжника Сергея Устюгова перед стартом нового сезона.

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