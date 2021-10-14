Крамер назвал самую большую странность в русском характере
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- РИА Новости
«Самое странное для меня — что очень многие решения, касающиеся важных вещей, принимаются слишком поздно. На мой взгляд, планировать результат на таких стартах, как чемпионаты мира и Олимпийские игры, нужно сильно заранее, если мы хотим получить стопроцентную эффективность в определённый день», — сказал Крамер в интервью RT.
По его мнению, каждому спортсмену стоит заранее понимать, к какой именно дистанции ему готовиться, и быть уверенным, что в назначенное время он выйдет на старт, а помешать этому может только травма или болезнь.
«Знаю, что в норвежской сборной дела обстоят именно так. Харальд Амундсен, который был третьим в индивидуальной «пятнашке» в Оберстдорфе, уже за месяц до старта знал, что побежит эту дистанцию. Был стопроцентно на ней сфокусирован, поэтому и финишировал с медалью. Это, на мой взгляд, тот самый резерв, за счёт которого можно повысить шансы на успех. Брать пример с норвежцев? Ну, мы ведь хотим их побеждать?» — добавил специалист.
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