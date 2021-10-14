Тренер сборной России рассказал о состоянии лыжника Устюгова перед стартом нового сезона

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Тренер сборной России по лыжным гонкам Маркус Крамер рассказал о состоянии двукратного чемпиона мира Сергея Устюгова перед началом нового сезона, который стартует в ноябре.
Тренер сборной России рассказал о состоянии лыжника Устюгова перед стартом нового сезона
  • © Hendrik Schmidt/dpa
  • globallookpress.com

«Сергей прекрасно провёл летнюю подготовку, набрал хорошие кондиции. Особенно доволен в этом плане я был в начале сентября, когда мы соревновались в Италии. В спринте Устюгов дважды ломал палку, но в квалификации совсем немного проиграл Пеллегрино. На дистанции он тоже был очень и очень неплох. Просто потом простудился, и в связи с этим мы решили не везти его в Оберхоф, дать возможность вылечиться дома. Сейчас Сергей снова восстанавливает кондиции, но все эти перепады, конечно же, выбивают из колеи», — заявил Крамер в интервью RT.

Ранее Крамер выразил мнение, что Устюгов всё ещё является одним из самых талантливых спринтеров мира.

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