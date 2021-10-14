Крамер считает, что Устюгов всё ещё является одним из самых талантливых спринтеров мира

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Тренер сборной России по лыжным гонкам Маркус Крамер выразил мнение, что двукратный чемпион мира Сергей Устюгов до сих пор является одним из самых талантливых спринтеров планеты.
Крамер считает, что Устюгов всё ещё является одним из самых талантливых спринтеров мира
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«Я бы сказал, что он по-прежнему один из самых талантливых спринтеров мира. Не соглашусь насчёт отсутствия результата. Финишировать пятым на чемпионате мира после всего, с чем Устюгову пришлось столкнуться, — это более чем достойный уровень. Другой вопрос, что сам Сергей всегда хочет большего», — сказал Крамер в интервью RT.

Ранее тренер сборной России по лыжным гонкам рассказал, как Устюгов болел коронавирусом.

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