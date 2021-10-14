Крамер считает, что Устюгов всё ещё является одним из самых талантливых спринтеров мира
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«Я бы сказал, что он по-прежнему один из самых талантливых спринтеров мира. Не соглашусь насчёт отсутствия результата. Финишировать пятым на чемпионате мира после всего, с чем Устюгову пришлось столкнуться, — это более чем достойный уровень. Другой вопрос, что сам Сергей всегда хочет большего», — сказал Крамер в интервью RT.
Ранее тренер сборной России по лыжным гонкам рассказал, как Устюгов болел коронавирусом.