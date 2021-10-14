Тренер сборной России по лыжным гонкам рассказал, как Устюгов болел коронавирусом

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Тренер сборной России по лыжным гонкам Маркус Крамер вспомнил, как двукратный чемпион мира Сергей Устюгов заболел коронавирусом в прошлом сезоне.
Тренер сборной России по лыжным гонкам рассказал, как Устюгов болел коронавирусом
  • AP

«Он плохо себя почувствовал на сборе в Муонио в самом конце октября. В какой-то момент я увидел, что он реально не может тренироваться, еле таскает ноги. И постоянно жалуется на слабость. Всё это выглядело крайне странно, поскольку тесты на COVID-19, сданные Сергеем и всеми другими спортсменами накануне, были отрицательными. Первый «плюс» обнаружился у Устюгова только в Москве, когда мы его туда отправили», — сказал Крамер в интервью RT.

По его словам, он к тому времени уже сам понял, что происходит со спортсменом. Специалист отметил, что восстановление Сергея шло достаточно медленно.

«Мы начинали с очень небольших нагрузок, постоянно следили за тем, чтобы самочувствие спортсмена не становилось хуже. Первый раз Сергей пробежал в конце декабря на областных соревнованиях и выиграл их. Потом стартовал в январе на этапе континентального кубка в Кирово-Чепецке, и только после этого мы решили поехать на этап Кубка мира в Фалун. Честно говоря, я не ожидал, что Устюгов пробежит там хорошо. Но он реально сумел набрать неплохую форму к этому моменту», — добавил тренер.

Ранее Крамер назвал коронавирус главной проблемой в своей группе в прошлом сезоне.

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