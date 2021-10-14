Крамер назвал коронавирус главной проблемой своей лыжной группы в прошлом сезоне

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Тренер сборной России по лыжным гонкам Маркус Крамер рассказал, почему прошлый сезон оказался не самым удачным для его группы.
Крамер назвал коронавирус главной проблемой своей лыжной группы в прошлом сезоне
  • © Александр Вильф
  • РИА Новости

«Прошлый сезон действительно сложился для нас не самым благоприятным образом, но в группе был COVID-19. По-разному. Сергей Устюгов выбыл по этой причине на целый месяц. Оставался дома и выпил чёртову прорву лекарств. Ему реально было очень плохо: дикая слабость, постоянная головная боль. Если говорить о проблемах в нашей группе, эта была главной», — сказал Крамер в интервью RT.

Ранее сообщалось, что Устюгов возобновил тренировки после болезни.

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