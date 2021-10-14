Крамер назвал коронавирус главной проблемой своей лыжной группы в прошлом сезоне

Тренер сборной России по лыжным гонкам Маркус Крамер рассказал, почему прошлый сезон оказался не самым удачным для его группы.

«Прошлый сезон действительно сложился для нас не самым благоприятным образом, но в группе был COVID-19. По-разному. Сергей Устюгов выбыл по этой причине на целый месяц. Оставался дома и выпил чёртову прорву лекарств. Ему реально было очень плохо: дикая слабость, постоянная головная боль. Если говорить о проблемах в нашей группе, эта была главной», — сказал Крамер в интервью RT.

Ранее сообщалось, что Устюгов возобновил тренировки после болезни.