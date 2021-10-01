Лыжник Устюгов возобновил тренировки после болезни

Тренер двукратного чемпиона мира по лыжным гонкам Сергея Устюгова Маркус Крамер сообщил, что его подопечный приступил к тренировкам после болезни.

«С конца прошлой недели он тренируется дома, в составе нашей группы 11 октября он приедет на сбор в Рамзау», — цитирует Крамера ТАСС.

29-летний лыжник из Тюменской области из-за недомогания пропустил тренировочный сбор в составе группы Крамера в Оберхофе. Устюгов также не смог выступить на всероссийских соревнованиях в Тюмени в сентябре.

Ранее тренер чемпиона мира по лыжным гонкам Александра Большунова Юрий Бородавко заявил, ликвидация спринтерской группы Юрия Каминского в рамках сборной России была ошибкой.