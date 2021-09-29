Тренер Большунова: не могу сказать, что ликвидация спринтерской группы Каминского была ошибкой

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Тренер чемпиона мира по лыжным гонкам Александра Большунова Юрий Бородавко не считает, что ликвидация спринтерской группы Юрия Каминского в рамках сборной России была ошибкой.
Тренер Большунова: не могу сказать, что ликвидация спринтерской группы Каминского была ошибкой
  • globallookpress.com

«Не могу так сказать. Ведь как была создана та группа? У нас подобралось определённое количество людей, которые себя проявляли именно в спринте. Под них и была создана та спринтерская команда. Она отработала просто великолепно, принесла достаточно большое количество золотых медалей как на Олимпийских играх, так и на чемпионатах мира. Но на сегодняшний день я просто не вижу спортсменов, из которых можно было бы создать подобную группу», — сказал Бородавко в интервью RT.

Ранее Бородавко заявил, что Большунову доставили обещанный тредбан без кабеля.

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