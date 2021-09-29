Бородавко заявил, что Большунову доставили обещанный тредбан без кабеля

Тренер сборной России Юрий Бородавко рассказал о тредбане, который обещали предоставить чемпиону миру по лыжным гонкам Александру Большунову.

«Ну личного тредбана, положим, нет, хотя в интернете по этому поводу много чего пишут. На самом деле олимпийский комитет заказал тредбан для лыжников достаточно давно, ещё до того, как Саша начал вести разговоры на эту тему. Этот тредбан был доставлен, а вот в том, который был обещан Большунову и, соответственно, доставлен в Россию, не оказалось какого-то важного кабеля. Его обещали нам только в октябре. Так что пока тредбана нет и говорить не о чем», — сказал Бородавко в интервью RT.

Ранее тренер Большунова рассказал об особенностях занятий с ним.