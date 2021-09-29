Тренер Большунова рассказал об особенностях занятий с ним

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Тренер лыжника Александра Большунова Юрий Бородавко ответил на вопрос, приходится ли жертвовать кем-то из спортсменов своей группы ради подготовки чемпиона мира.
Тренер Большунова рассказал об особенностях занятий с ним
  • РИА Новости

«Каких-то особых жертв нет. Да и сам Александр привык корректировать процесс в зависимости от своего состояния. Индивидуальная подготовка спортсмена такого класса как раз заключается в том, чтобы очень точно понимать, сколько и какой нагрузки можно выполнить, чтобы он почувствовал, что работа ему зашла. У нас в группе многие пошли сейчас по этому пути. Когда тренер даёт задание, условно говоря, провести тренировку три часа плюс. Насколько велик будет этот плюс, каждый спортсмен определяет по собственному состоянию. Все понимают, что олимпийский сезон — особенный. Что нужно сделать определённое усилие, чтобы сдвинуть себя с той точки, на которой ты находился прежде. И показать максимальные результаты на Олимпийских играх», — сказал Бородавко в интервью RT.

Ранее Бородавко выразил уверенность, что Большунов пробежит на Олимпиаде все гонки вместе с норвежским лыжником Йоханнесом Клебо.

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