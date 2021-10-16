Лыжница Степанова показала новые комбинезоны сборной России

Российская лыжница Вероника Степанова показала новые комбинезоны сборной России на сезон-2021/22.

В своём Instagram она опубликовала фотографию в новом комбинезоне национальной команды.

«Наши новые гоночные комбинезоны. Извините, что «презентацию» провожу в гостиничном номере — подиумов в Рамзау пока не построили, а время соревноваться в них пока не пришло», — подписала фотографии лыжница.

Кубок мира по лыжным гонкам сезона-2021/22 стартует 26 ноября трёхдневным мини-туром в финской Руке.

Ранее лидеру сборной России по лыжным гонкам Александру Большунову была сделана операция на верхней челюсти.