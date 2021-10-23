Вяльбе — о смерти Веденина: ушла эпоха

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Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе выразила соболезнования в связи с кончиной легендарного российского лыжника Вячеслава Веденина.
Вяльбе — о смерти Веденина: ушла эпоха
  • РИА Новости

«Всегда очень жаль, когда уходят такие люди. Уходит эпоха, уходит время. С этим человеком я была близко знакома. Мне очень жаль, но, к сожалению, это жизнь», — цитирует ТАСС Вяльбе.

Веденин был первым советским лыжником, который выиграл золотую медаль в индивидуальной гонке на Олимпийских играх.

Победу он одержал на Играх 1972 года в Саппоро (Япония) в гонке на 30 км и эстафете. Также в активе Веденина — серебряная и бронзовая награды Олимпиады в марафоне.

Веденин после завершения карьеры работал тренером, спортивным судьей и являлся техническим делегатом Международной федерации лыжных гонок (FIS).

Ранее сообщалось, что на 24-м году жизни скончался победитель юниорского Кубка мира по конькобежному спорту Руслан Захаров.

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