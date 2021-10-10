Скончался российский конькобежец Захаров

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На 24-м году жизни скончался победитель юниорского Кубка мира по конькобежному спорту Руслан Захаров.
Скончался российский конькобежец Захаров
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«В результате трагического инцидента скончался призёр юниорского чемпионата мира, победитель юниорского Кубка мира по конькобежному спорту, а также многократный победитель первенства России Руслан Захаров. Ему было 23 года. Союз конькобежцев России выражает соболезнования семье, друзьям и близким спортсмена», — гласит сообщение пресс-службы Союза конькобежцев России.

Детали инцидента, которые привели к смерти спортсмена, не уточняются.

Ранее сообщалось, что российские конькобежцы прошли вакцинацию перед началом нового сезона.

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