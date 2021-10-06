Российские конькобежцы прошли вакцинацию перед началом нового сезона

В пресс-службе Союза конькобежцев России (СКР) сообщили, что национальные сборные по шорт-треку и конькобежному спорту прошли вакцинацию от коронавируса перед началом сезона-2021/22.

«Основной состав команд по шорт-треку и конькобежному спорту был вакцинирован перед олимпийским сезоном. В частности, есть требование от организаторов этапа Кубка мира по шорт-треку в Пекине по вакцинации, которое у нас соблюдено», — цитирует РИА Новости представителя пресс-службы СКР.

Согласно новым правилам Международного олимпийского комитета (МОК) все невакцинированные спортсмены обязаны будут пройти 21-дневный карантин перед зимними Играми 2022 года в Пекине.

Ранее сообщалось, что сборная России по конькобежному спорту получит визы США в Варшаве.