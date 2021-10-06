Сборная России по конькобежному спорту получит визы США в Варшаве

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Исполнительный директор Союза конькобежцев России (СКР) Варвара Барышева сообщила, что национальная команда будет получать визы для участия в этапе Кубка мира в США через консульство в Варшаве.
Сборная России по конькобежному спорту получит визы США в Варшаве
  • РИА Новости

«Естественно, пока есть проблемы с визами на этап Кубка мира в Америке, которые мы стараемся решить, потому что пока виз у большинства членов команды нет. У нас достигнуто понимание, что мы будем это делать в Варшаве перед этапом в Томашуве», — цитирует Барышеву ТАСС.

Она поблагодарила Государственный департамент США, который помог решить проблему с визами в Польше, поскольку в России это сделать практически невозможно.

По словам Барышевой, Федерация конькобежного спорта США и Международный союз конькобежцев также оказали сборной России содействие.

Барышева рассказала, что российская сборная сейчас находится на тренировочном сборе в Новогорске. 16 октября запланирован выезд на соревнования. До конца этой недели будет объявлен окончательный состав сборной на этапы Кубка мира.

Первый этап Кубка мира по конькобежному спорту пройдёт 12—14 ноября в польском Томашуве-Мазовецки. Этап в США состоится 3—5 декабря.

Ранее олимпийская чемпионка по конькобежному спорту депутат Госдумы России Светлана Журова прокомментировала высказывание норвежского биатлониста Тарьея Бё в адрес россиянина Александра Логинова.

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