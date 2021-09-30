Журова: важно, чтобы Логинов не думал о различных заявлениях соперников

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы России Светлана Журова прокомментировала высказывание норвежского биатлониста Тарьея Бё в адрес россиянина Александра Логинова.

«Надеюсь, отечественные биатлонисты меньше читают прессы и наших комментариев, а больше тренируются, поскольку до Олимпиады в Пекине осталось не так много времени. Важно, чтобы Логинов не думал о различных заявлениях соперников. Выходя на старт, ни в коем случае нельзя размышлять о том, кто и что о тебе сказал. Лучше всё доказывать чистотой своих проб и прекрасными результатами. Это станет лучшим доказательством того, что наша страна давно очистилась от допинга. И пусть остальные попробуют похвастать тем же без астмы и прочих болезней», — сказала Журова в интервью RT.

Напомним, Бё назвал Логинова мошенником, который не заслужил золото чемпионата мира.

Ранее Журова назвала психологическим давлением слова Бё в адрес Логинова.