Тарьей Бё назвал Логинова мошенником, который не заслужил золото чемпионата мира
- РИА Новости
«Я был зол не поэтому. Я бы смирился с бронзой в спринте. Это было почти похоже на победу после такой сильной гонки. Но тут вышел биатлонист, который не заслужил быть здесь. Появился этот мошенник, русский, Александр Логинов, и выиграл золото», — цитирует Бё Dagbladet со ссылкой на автобиографию биатлониста.
Он отметил, что Логинов отодвинул его с пьедестала почёта. Бё признался, что у него потемнело в глазах после того, как он узнал имя победителя.
На чемпионате мира 2020 года Логинов выиграл золото в спринте после отбывания дисквалификации за допинг. Бё занял четвёртое место.
Ранее Йоханнес Бё рассказал о соперничестве с Легрейдом в новом сезоне.