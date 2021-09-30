Тарьей Бё назвал Логинова мошенником, который не заслужил золото чемпионата мира

Олимпийский чемпион по биатлону норвежец Тарьей Бё рассказал об эмоциях, которые испытал, когда узнал, что золото чемпионата мира 2020 года в спринте выиграл россиянин Александр Логинов.

«Я был зол не поэтому. Я бы смирился с бронзой в спринте. Это было почти похоже на победу после такой сильной гонки. Но тут вышел биатлонист, который не заслужил быть здесь. Появился этот мошенник, русский, Александр Логинов, и выиграл золото», — цитирует Бё Dagbladet со ссылкой на автобиографию биатлониста.

Он отметил, что Логинов отодвинул его с пьедестала почёта. Бё признался, что у него потемнело в глазах после того, как он узнал имя победителя.

На чемпионате мира 2020 года Логинов выиграл золото в спринте после отбывания дисквалификации за допинг. Бё занял четвёртое место.

Ранее Йоханнес Бё рассказал о соперничестве с Легрейдом в новом сезоне.