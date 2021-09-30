Тарьей Бё назвал Логинова мошенником, который не заслужил золото чемпионата мира

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Олимпийский чемпион по биатлону норвежец Тарьей Бё рассказал об эмоциях, которые испытал, когда узнал, что золото чемпионата мира 2020 года в спринте выиграл россиянин Александр Логинов.
Тарьей Бё назвал Логинова мошенником, который не заслужил золото чемпионата мира
  • РИА Новости

«Я был зол не поэтому. Я бы смирился с бронзой в спринте. Это было почти похоже на победу после такой сильной гонки. Но тут вышел биатлонист, который не заслужил быть здесь. Появился этот мошенник, русский, Александр Логинов, и выиграл золото», — цитирует Бё Dagbladet со ссылкой на автобиографию биатлониста.

Он отметил, что Логинов отодвинул его с пьедестала почёта. Бё признался, что у него потемнело в глазах после того, как он узнал имя победителя.

На чемпионате мира 2020 года Логинов выиграл золото в спринте после отбывания дисквалификации за допинг. Бё занял четвёртое место.

Ранее Йоханнес Бё рассказал о соперничестве с Легрейдом в новом сезоне.

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