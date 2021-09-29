Йоханнес Бё рассказал о соперничестве с Легрейдом в новом сезоне

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Олимпийский чемпион норвежец Йоханнес Бё рассказал о соперничестве со своим соотечественником Стурлой Холмом Легрейдом.
Йоханнес Бё рассказал о соперничестве с Легрейдом в новом сезоне
  • AP

«К концу следующего сезона хочу увеличить отрыв на Кубке мира, чтобы было более комфортно. Это моя цель в сезоне. Было немного неожиданно, что именно Легрейд составит конкуренцию, но теперь мы прекрасно понимаем, что он будет очень хорош и в следующем году», — цитирует Бё Dagbladet.

Напомним, что в минувшем сезоне Бё и Легрейд боролись за Большой хрустальный глобус. Младший Бё на 13 очков опередил своего партнёра по команде.

Олимпийский сезон-2021/22 стартует 27 ноября на этапе Кубка мира в шведском Эстерсунде.

Ранее был определён предварительный состав мужской сборной России по биатлону на первый этап Кубка мира.

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