Йоханнес Бё рассказал о соперничестве с Легрейдом в новом сезоне

Олимпийский чемпион норвежец Йоханнес Бё рассказал о соперничестве со своим соотечественником Стурлой Холмом Легрейдом.

«К концу следующего сезона хочу увеличить отрыв на Кубке мира, чтобы было более комфортно. Это моя цель в сезоне. Было немного неожиданно, что именно Легрейд составит конкуренцию, но теперь мы прекрасно понимаем, что он будет очень хорош и в следующем году», — цитирует Бё Dagbladet.

Напомним, что в минувшем сезоне Бё и Легрейд боролись за Большой хрустальный глобус. Младший Бё на 13 очков опередил своего партнёра по команде.

Олимпийский сезон-2021/22 стартует 27 ноября на этапе Кубка мира в шведском Эстерсунде.

Ранее был определён предварительный состав мужской сборной России по биатлону на первый этап Кубка мира.