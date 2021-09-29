Определён предварительный состав мужской сборной России по биатлону на первый этап Кубка мира

Тренер мужской сборной России по биатлону Юрий Каминский назвал предварительный состав национальной команды на первый этап Кубка мира сезона-2021/22.

Каминский определился с пятью биатлонистами, шестой участник первого этапа Кубка мира выявится в контрольных стартах на ноябрьском сборе в Ханты-Мансийске.

Каминский назвал предварительный состав сборной на первый этап Кубка мира. Вакантное место определится в контрольных стартах на ноябрьском сборе в Ханты-Мансийске 🇷🇺



А кого в сборной ждут болельщики? Пишите в комментариях👇#biathlon#биатлонpic.twitter.com/pK2jHgy4rU — Биатлон России (@russianbiathlon) September 29, 2021

Традиционно первый этап Кубка мира пройдёт в Эстерсунде (Швеция). Он стартует 27 ноября.

Ранее сообщалось, что российская биатлонистка Сидорова получит украинское гражданство.