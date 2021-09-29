Определён предварительный состав мужской сборной России по биатлону на первый этап Кубка мира

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Тренер мужской сборной России по биатлону Юрий Каминский назвал предварительный состав национальной команды на первый этап Кубка мира сезона-2021/22.
Определён предварительный состав мужской сборной России по биатлону на первый этап Кубка мира
  • © Союз биатлонистов России

Каминский определился с пятью биатлонистами, шестой участник первого этапа Кубка мира выявится в контрольных стартах на ноябрьском сборе в Ханты-Мансийске.

Традиционно первый этап Кубка мира пройдёт в Эстерсунде (Швеция). Он стартует 27 ноября.

Ранее сообщалось, что российская биатлонистка Сидорова получит украинское гражданство.

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