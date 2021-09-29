Определён предварительный состав мужской сборной России по биатлону на первый этап Кубка мира
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Каминский определился с пятью биатлонистами, шестой участник первого этапа Кубка мира выявится в контрольных стартах на ноябрьском сборе в Ханты-Мансийске.
Каминский назвал предварительный состав сборной на первый этап Кубка мира. Вакантное место определится в контрольных стартах на ноябрьском сборе в Ханты-Мансийске 🇷🇺— Биатлон России (@russianbiathlon) September 29, 2021
А кого в сборной ждут болельщики? Пишите в комментариях👇#biathlon#биатлонpic.twitter.com/pK2jHgy4rU
Традиционно первый этап Кубка мира пройдёт в Эстерсунде (Швеция). Он стартует 27 ноября.
Ранее сообщалось, что российская биатлонистка Сидорова получит украинское гражданство.