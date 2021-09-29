Российская биатлонистка Сидорова получит украинское гражданство

Президент федерации биатлона Украины Владимир Брынзак рассказал, что российская биатлонистка Дарья Сидорова готовится сменить гражданство.

«Мы сейчас ждём указ президента по поводу гражданства. Как только будет указ, она получит паспорт и поступит в Киевский государственный университет и, надеюсь, будет выступать на Универсиаде в декабре этого года», — цитирует президента Sport.ua.

Он отметил, что биатлонистка будет адаптироваться на Украине и стараться попасть в состав команды в новом олимпийском цикле. Брынзак видит в ней перспективы.

За последние четыре года уже 18 российских биатлонистов поменяли гражданство.

27 ноября стартует новый сезон Кубка мира по биатлону.

Ранее биатлонист Елисеев отреагировал на конфликт с тренером Каминским.