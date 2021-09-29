Российская биатлонистка Сидорова получит украинское гражданство
- @_sidorova_12
«Мы сейчас ждём указ президента по поводу гражданства. Как только будет указ, она получит паспорт и поступит в Киевский государственный университет и, надеюсь, будет выступать на Универсиаде в декабре этого года», — цитирует президента Sport.ua.
Он отметил, что биатлонистка будет адаптироваться на Украине и стараться попасть в состав команды в новом олимпийском цикле. Брынзак видит в ней перспективы.
За последние четыре года уже 18 российских биатлонистов поменяли гражданство.
27 ноября стартует новый сезон Кубка мира по биатлону.
Ранее биатлонист Елисеев отреагировал на конфликт с тренером Каминским.