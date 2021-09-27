Биатлонист Елисеев отреагировал на конфликт с тренером Каминским

Российский биатлонист Матвей Елисеев прокомментировал конфликт с тренером Юрием Каминским.

«Меня никто заранее не предупреждал, что со мной будет что-то не так. Если они (условия. — RT) и были оговорены, то я этого не слышал», — цитирует Елисеева ТАСС.

Елисеев также дал понять, что не желает раскрывать детали конфликта.

В августе Елисеев покинул команду для сплава по реке. Это негативно сказалось на его состоянии, что не понравилось Каминскому. На этом фоне у тренера и спортсмена возникли недопонимания.

Ранее Каминский объявил предварительный состав сборной России на первые этапы Кубка мира по биатлону.