Каминский объявил предварительный состав сборной России на первые этапы Кубка мира по биатлону
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«Александр Логинов, Матвей Елисеев, Эдуард Латыпов, Евгений Гараничев и Карим Халили войдут в состав сборной России на первые этапы Кубка мира по биатлону. Мы даём им спокойно готовиться», — цитирует Каминского ТАСС.
По словам тренера, имя шестого биатлониста станет известно по итогам контрольных стартов на ноябрьском сборе в Ханты-Мансийске.
«Будет условный запасной на тот случай, если кто-то из пятёрки будет не очень хорошо готов», — сказал он.
Первый этап Кубка мира пройдёт в шведском Эстерсунде в ноябре.
Ранее Каминский предположил, кто может стать лидером сборной России в сезоне-2021/22.