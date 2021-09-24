Каминский объявил предварительный состав сборной России на первые этапы Кубка мира по биатлону

Старший тренер мужской сборной России Юрий Каминский объявил предварительный состав команды на первые этапы Кубка мира по биатлону.

«Александр Логинов, Матвей Елисеев, Эдуард Латыпов, Евгений Гараничев и Карим Халили войдут в состав сборной России на первые этапы Кубка мира по биатлону. Мы даём им спокойно готовиться», — цитирует Каминского ТАСС.

По словам тренера, имя шестого биатлониста станет известно по итогам контрольных стартов на ноябрьском сборе в Ханты-Мансийске.

«Будет условный запасной на тот случай, если кто-то из пятёрки будет не очень хорошо готов», — сказал он.

Первый этап Кубка мира пройдёт в шведском Эстерсунде в ноябре.

Ранее Каминский предположил, кто может стать лидером сборной России в сезоне-2021/22.